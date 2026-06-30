شێروان دووبەردانی: 12 پەرلەمانتار و دەیان بەرپرسی باڵا دەستگیرکراون

پێش دوو کاتژمێر

ئەندامێکی لیژنەی ئاسایش و بەرگری لە پەرلەمانی عێراق ئاشکرای دەکات، هەڵمەتێکی بەرفراوان بۆ دەستگیرکردنی بەرپرسانی باڵا لە بەغدا و پارێزگاکانی دیکە دەستی پێکردووە کە تێیدا چەندین پەرلەمانتار، وەزیر، بریکاری وەزارەت و بەڕێوەبەری گشتی بە تۆمەتی گەندەڵی و بەهەدەردانی سامانی گشتی رووبەڕووی یاسا کراونەتەوە.

سێشەممە، 30ـی حوزەیرانی 2026، شێروان دووبەردانی، ئەندامی لیژنەی ئاسایش و بەرگری لە پەرلەمانی عێراق، بە کوردستان24ـی گوت: کە کەمپەینی دەستگیرکردنی بەرپرسە گەندەڵەکان بە شێوازێکی بەردەوام و لە سەرانسەری وڵاتدا بەڕێوەدەچێت.

بە پێی زانیارییەکانی دووبەردانی، تا ئێستا 12 پەرلەمانتار، چەندین بریکاری پێشوو و ئێستای وەزارەتەکان، بەڕێوەبەرانی گشتی و بەرپرسانی نووسینگەی وەزیرەکان دەستگیر کراون.

ئەو ئەندامەی لیژنەی ئاسایش و بەرگری لە پەرلەمانی عێراق روونی کردەوە، تەنیا لە یەک لیستدا ناوی زیاتر لە 128 کەس هەن کە بەشێکیان پەیوەستن بە دۆسیەکەی عەدنان جومەیلی، بەڵام دۆسیەکان گشتگیرترن و چەندین لایەنی جیاواز دەگرنەوە.

دووبەردانی باسی لەوە کرد، کە بەشێک لە بەرپرسە تۆمەتبارەکان یان ئەوانەی فەرمانی دەستگیرکردنیان بۆ دەرچووە، لە دەرفەتی پشووەکانی پەرلەمان یان بۆنە ئایینییەکان سوودیان وەرگرتووە و بەرەو دەرەوەی عێراق هەڵاتوون. لەم بارەیەوە، حکوومەتی عێراق لە رێگەی دەزگا پەیوەندیدارەکانەوە هەماهەنگی لەگەڵ پۆلیسی نێودەوڵەتی (ئینتەرپوڵ) دەکات بۆ دەستگیرکردن و گێڕانەوەیان بۆ عێراق بە مەبەستی دادگاییکردنیان، بە تایبەت ئەو کەسانەی کە بڕوانامەی ساختەیان هەبووە یان تێوەگلاون لە دزینی ملیارەها دۆلار.

لەسەر پرسی بوونی ناوی بەرپرسانی کورد لە لیستی گەندەڵکاراندا، دووبەردانی رایگەیاند کە لایەنە کوردییەکان بۆ ماوەی 23 ساڵە لە بەغدا بەشدارن لە پۆستە باڵاکانی وەک وەزیر، بریکار، بەڕێوەبەری گشتی و راوێژکار؛ بۆیە ئاساییە کە لەم پڕۆسەیەدا ناوی بەرپرسانی کوردیش لە لیستەکەدا هەبێت.

بەڵام ئاماژەی بەوە کرد کە بەهۆی هەستیاریی پڕۆسەی لێکۆڵینەوەکەوە، ناتوانرێت ناوی کەسەکان بە شێوەیەکی راستەوخۆ لە رێگەی میدیاکانەوە ئاشکرا بکرێت بۆ ئەوەی رێڕەوی یاسایی شێواندنی تێنەکەوێت.

هاوکات جەختی لەوە کردەوە کە دەستگیرکردنی بەشێک لە بەرپرسان کارێکی باشە; بەڵام پێویستە سیستەمی حوکمڕانی و یاساکان لە عێراقدا بگۆڕدرێن؛ چونکە ئەگەر سیستەمەکە چاک نەکرێت، ئەوا بە رۆشتنی کەسێک یان دەستگیرکردنی، کەسێکی دیکە دێت کە رەنگە خراپتر بێت."