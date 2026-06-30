ئەنجوومەنی دادوەری عێراق: 19 ملیار دیناری دیکە گەڕێندرایەوە خەزێنەی دەوڵەت

پێش کاتژمێرێک

ئەنجوومەنی باڵای دادوەریی عێراق ڕایگەیاند، لە چوارچێوەی هەڵمەتەکانی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵیدا، بڕی 19 ملیار دیناری دیکە بۆ خەزێنەی دەوڵەت گێڕاوەتەوە، کە لە دۆسیەیەکی پەیوەست بە هێڵە ئاسمانییەکانی عێراق بە هەدەر درابوو.

سێشەممە 30ـی حوزەیرانی 2026، نووسینگەی راگەیاندنی ئەنجوومەنی باڵای دادوەری عێراق، لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، دادگای لێکۆڵینەوەی تایبەت بە دۆسیەکانی دەستپاکی لە ناوچەی رەسافەی بەغدا، توانیویەتی بڕی 19 ملیار دیناری دیکە بگەڕێنێتەوە.

لە راگەیەندراوەکەدا ئاماژە بەوە دراوە، کە گێڕانەوەی ئەم بڕە پارەیە، دوای ئەنجامدانی لێکۆڵینەوەی ورد دێت لە دۆسیەیەکی گەندەڵیی دارایی، کە تێیدا دەستکاری لە لیست و کورتەی ئاماریی سپاردنی بڕە پارەکان کراوە، کە تایبەت بوون بە کۆمپانیای گشتیی هێڵە ئاسمانییەکانی عێراق.

هەر ئەمڕۆ سێشەممە، سەرچاوەیەکی ئاگادار لەبارەی هەڵمەتی دەستگیرکردنی بەرپرس و پەرلەمانتارە تۆمەتبارەکان بە گەندەڵی، بە کوردستان24ی راگەیاند، تا ئێستا هێزە ئەمنییەکان دەستیان بەسەر بڕی 170 ملیار دیناری کاش، دەیان ئۆتۆمبێلی مۆدێل بەرز، قاڵبی زێڕ، چەکی جۆراوجۆر و چەندین ئەسپی رەسەندا گرتووە.