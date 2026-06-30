کوەیت بە 400 ملیۆن دۆلار سیستەمێکی بەرگریی ئاسمانیی لە نەرویج دەکڕێت

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کۆمپانیای "کۆنگسبێرگ" (Kongsberg)ی نەرویجی رایگەیاند، سیستەمێکی مووشەکیی پێشکەوتوو بۆ وڵاتی کوەیت دابین دەکات؛ ئەم هەنگاوەش تەنیا چەند رۆژێک دوای ئەوە دێت کە خاکی کوەیت رووبەڕووی هێرشی مووشەکی و درۆنیی ئێران بووەوە.

سێشەممە 30ی حوزەیرانی 2026، کۆمپانیای کۆنگسبێرگی نەرویجی بۆ پیشەسازیی سەربازی، ئاشکرای کرد کە بەپێی رێککەوتنێک لەگەڵ کۆمپانیای رایتیۆنی ئەمریکی و لە چوارچێوەی بەرنامەی فرۆشتنی سەربازیی دەرەکیی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، سیستەمی بەرگریی ئاسمانی بۆ کوەیت دابین دەکەن.

بەپێی راگەیەندراوی کۆمپانیاکە، بەهای گرێبەستەکە نزیکەی 400 ملیۆن دۆلارە و سیستەمی مووشەکیی زەوی بۆ ئاسمانی جۆری (NASAMS) دەگرێتەوە. ئەم سیستەمە کە سیستەمێکی گەڕۆک و پێشکەوتووە، یارمەتی کوەیت دەدات بۆ پاراستنی دانیشتووان و ژێرخانە گرنگەکانی وڵاتەکە لە هەڕەشە ئاسمانییەکان.

ئەم کڕینە سەربازییە لە کاتێکدایە کە لە لە ماوەی جەنگی ئێران، خاکی کوەیت رووبەڕووی هێرشی مووشەکی و درۆنی دەبووەوە. سوپای پاسدارانی ئێران بەرپرسیارێتیی ئەو هێرشانەی گرتە ئەستۆ و وەک وەڵامێک بۆ بۆردوومانەکانی ئەمریکا بۆ سەر پێگە ئێرانییەکان وەسفی کرد.

سیستەمی "ناسامس" (NASAMS) یەکێکە لە ناسراوترین سیستەمە بەرگرییەکانی جیهان و ئێستا لەلایەن 15 وڵاتی جیاوازەوە بەکاردەهێنرێت، کوەیت بە کڕینی ئەم سیستەمە دەبێتە نوێترین وڵات کە بە هاوکاریی تەکنیکیی ئەمریکا و نەرویج ئاسمانی خۆی دەپارێزێت.