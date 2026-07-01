درۆنێک لە بەغدا خرایە خوارەوە

پێش کاتژمێرێک

دوای دەرکەوتنی درۆنێک لە ئاسمانی ناوچەی سەوزی بەغدا، هێزەکانی ئاسایش تەقەیەکی زۆریان لێ کرد و دواتر درۆنەکە لە شاری سەدر کەوتە خوارەوە، ئەمەش هاوکاتە لەگەڵ توندکردنی رێکارەکانی ئاسایش لەلایەن حکوومەتەوە بۆ دەستگیرکردنی گەندەڵکاران.

درەنگانی شەوی رابردوو و بەرەبەیانی ئەمڕۆ چوارشەممە، 01ـی تەمموزی 2026، دەنگی دەستڕێژی گولـلەیەکی زۆر لە ناوچەی سەوزی بەغدا بیسترا.

بەگوێرەی دەزگاکانی راگەیاندنی عێراق، هۆکاری تەقەکان رووبەڕووبوونەوە و خستنەخوارەوەی درۆنێک بووە کە ئاراستەی ناوچەی سەوز کرابوو.

سەرچاوەیەکی ئاسایش بە دەزگاکانی راگەیاندنی گوتووە، درۆنێک گەیشتووەتە ئاسمانی ناوچەی سەوزی بەغدا. هەرچەندە مەبەستەکەی دیار نەبووە، بەڵام بۆ رووبەڕووبوونەوەی و ناچارکردنی بە گۆڕینی رێڕەوەکەی یان خستنەخوارەوەی، تەقەیەکی زۆری لێ کراوە.

بەپێی هەواڵی دەزگاکانی راگەیاندنی ناوخۆیی، درۆنەکە بەر ماڵێک لە شاری سەدر کەوتووە و زیانی پێ گەیاندووە.

ئەم رووداوە لە کاتێکدایە، دوای هەڵمەتەکەی حکوومەتی عێراق بۆ دەستگیرکردنی بەرپرسە تێوەگلاوەکان بە گەندەڵی، رەوشی ئاسایشی بەغدا بەگشتی و ناوچەی سەوز بەتایبەتی زۆر توندە و رێکارەکان توندتر کراون.

ناوچەی سەوز لە ناوەڕاستی بەغدا پێگەیەکی زۆر هەستیارە، بەو پێیەی بارەگای سەرەکیی حکوومەتی عێراق، پەرلەمان و باڵیۆزخانەی زیاتر لە 10 وڵاتی بیانیی تێدایە. لە ماوەی سێ ساڵی رابردوودا ئەم ناوچەیە چەندین جار بە درۆن و مووشەک هێرشی کراوەتە سەر، بەتایبەتی لە کاتی دروستبوونی ئاڵۆزییە سیاسییەکان.

ئەم رووداوەی ئێستا هاوکاتە لەگەڵ هەڵمەتێکی گەورەی حکوومەتی عێراق بۆ دەستگیرکردنی بەرپرسانی تێوەگلاو بە گەندەڵی، کە لە کۆتایی مانگی حوزەیرانی 2026 دەستی پێ کردووە. بەپێی زانیارییەکان، تا ئێستا 67 کەس لە پەرلەمانتاران و بەرپرسانی باڵا دەستگیر کراون.

بەهۆی ئەم هەڵمەتەوە، هێزەکانی ئاسایش بە شێوەیەکی چڕ لە شەقامەکانی بەغدا و ناوچەی سەوز بڵاوەیان پێ کراوە بۆ رێگریکردن لە هەڵاتنی تۆمەتباران. ئەمەش دۆخێکی نائاسایی لە پایتەخت دروست کردووە، وای کردووە بچووکترین جموجووڵی گوماناوی بە خێرایی و بە توندی وەڵام بدرێتەوە.