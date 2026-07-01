وەزیری دەرەوەی چین: گفتوگۆ لە شەڕ باشترە

پێش دوو کاتژمێر

وانگ یی، وەزیری دەرەوەی چین رایگەیاند، لە ئێستا لە پێشینەی کارەکان پاراستن و جێبەجێکردنی ئەو لێکتێگەیشتنەیە کە لە نێوان ئەمریکا و ئێراندا واژۆ کراوە. جەختی لەسەر گرنگیی بەردەوامبوونی گفتوگۆکان کردەوە بۆ گەیشتن بە رێککەوتنێکی گشتگیر کە جێگەی رەزامەندی هەردوولا و وڵاتانی ناوچەکە بێت و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیش پێشوازی لێبکات.

ئەم گوتانەی وەزیری دەرەوەی چین لە میانی کۆبوونەوەیەکدا هات لەگەڵ فەیسەڵ بن فەرحان ئال سعود، وەزیری دەرەوەی سعوودیە لە بەیژینگی پایتەختی چین.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 1ـی تەممووزی 2026، وەزیری دەرەوەی چین، وانگ یی گوتی: "ئاگربەستی ئەمریکا و ئێران هێشتا هەستیارە"، بەڵام دووپاتی کردەوە "گفتوگۆ لە شەڕ باشترە و دیالۆگ لە ڕووبەڕووبوونەوە چاکترە"، هەروەها ئامادەیی وڵاتەکەی دەربڕی بۆ کارکردن لەگەڵ ریاز بە مەبەستی کەمکردنەوەی گرژییەکان و چەسپاندنی ئاشتی و سەقامگیری هەمیشەیی لە ناوچەکەدا.

وەزیری دەرەوەی چین بابسی لەوەشکرد، پەکین ئامادەیە پشتگیری لە سعوودیە بکات بۆ گێڕانی رۆڵێکی گەورەتر لە کاروباری نێودەوڵەتی و ناوچەییدا، بە ئامانجی پاراستنی پێگەی نەتەوە یەکگرتووەکان و بنیاتنانی سیستمێکی دادپەروەرانەتر بۆ بەڕێوەبردنی جیهان.