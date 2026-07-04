ئێران هۆشداری دەداتە بەریتانیا و فەرەنسا

پێش کاتژمێرێک

کۆماری ئیسلامیی ئێران هۆشدارییەکی توند دەداتە وڵاتانی بەریتانیا و فەرەنسا لە ئەگەری ئەنجامدانی هەر جووڵەیەکی سەربازی لە گەرووی هورمز و رایدەگەیەنێت، ئاسایشی ئەو رێڕەوە ئاوییە تەنیا بەرپرسیارێتیی وڵاتانی کەناراوەکەیە.

ئەمڕۆ شەممە، 4ـی تەممووزی 2026، کازم غەریب ئابادی، جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران، لە هەژماری فەرمیی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی 'ئێکس' وەڵامێکی توندی راگەیەندراوە هاوبەشەکەی فەرەنسا و بەریتانیای دایەوە و رایگەیاند "ئاسایشی گەرووی هورمز بەرپرسیارێتیی ئەو وڵاتانەیە کە دەکەونە سەر گەرووەکە، ئەوانەی دەبنە هۆکاری دروستبوونی تەنگژە و قەیرانەکان، خۆیان بەرپرسیارێتیی لێکەوتەکانی سەرکێشییەکانیان هەڵدەگرن؛ ئەمە هۆشدارییەکی جددییە."

غەریب ئابادی ئاماژەی بەوەش کرد، گەرووی هورمز گۆڕەپانێک نییە بۆ نمایشکردنی هێزە سەربازییەکانی دەرەوەی ناوچەکە، جەختی کردەوە، ئێران وەک دەوڵەتێکی بەرپرسیار و دەستەبەرکاری ئاسایشی گەرووەکە، هۆشداریی دەدات لە هەر جۆرە جووڵەیەکی سەربازی لەم رێڕەوە ئاوییە هەستیارەدا.

ئەم کاردانەوەیەی تاران دوای ئەوە دێت کە رۆژی هەینی، ئیمانوێل ماکرۆن، سەرۆکی فەرەنسا و کییەر ستارمەر، سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا لە راگەیەندراوێکی هاوبەشدا رایانگەیاند، وڵاتەکانیان ئامادەن بۆ بڵاوەپێکردنی هێزێکی سەربازیی فرەنەتەوەیی بەمەبەستی پاراستنی ئازادیی هاتوچۆی دەریایی لە گەرووی هورمزد‌ا.