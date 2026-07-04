لە 24 کاتژمێردا سێ کەس لە کەرکووک خنکاون

پێش کاتژمێرێک

بەهۆی بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما و رووکردنی هاووڵاتییان بۆ مەلەکردن لە ناوچە ئاوییەکان، لە ماوەی 24 کاتژمێری رابردوودا سێ هاووڵاتی لە رووبار و پڕۆژەکانی ئاودێریی سنووری پارێزگای کەرکووک خنکان و گوتەبێژی پۆلیسی شارەکەش هۆشداری دەدات.

ئەمڕۆ شەممە، 04ـی تەمموزی 2026، عامر نووری، گوتەبێژی پۆلیسی کەرکووک بە کوردستان24ـی راگەیاند، لەگەڵ هاتنی وەرزی هاوین و بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما، هاووڵاتییان بۆ مەلەکردن و خۆفێنککردنەوە روو لە ناوچە ئاوییەکان دەکەن، بۆیە رووداوەکانی خنکان روو لە زیادبوون دەکەن.

گوتەبێژی پۆلیسی کەرکووک گوتیشی: "تەنیا دوێنێ، (هەینی، 03ـی تەمموز)، لە سنووری پارێزگای کەرکووک سێ هاووڵاتی لە ئاودا خنکاون."

روونیشی کردەوە، یەکەمیان مێردمنداڵێکی تەمەن 17 ساڵە لە زێی بچووک لە سنووری پردێ خنکاوە و تەرمەکەی نەدۆزراوەتەوە. هاوکات گەنجێکی تەمەن 30 ساڵ کە باوکی سێ منداڵە، لە چەمی رۆخانەی سەر بە قادرکەرەم خنکاوە. لە رووداوێکی دیکەشدا لە گوندی کوبەیبەی سەر بە دووبز، مێردمنداڵێکی تەمەن 15 ساڵ کە خەڵکی مووسڵ بووە لە پڕۆژەیەکی ئاودا گیانی لەدەستداوە و تەرمەکەی رەوانەی دادپزیشک کراوە.

بەگوێرەی ئامارە فەرمییەکان، لە سەرەتای ئەمساڵەوە تاوەکوو ئێستا لە کەرکووک 12 هاووڵاتی لەناو ئاودا خنکاون و 20 کەسی دیکەش رزگار کراون.

ساڵانە لە وەرزی هاویندا بەهۆی بەرزیی پلەکانی گەرما لە سەرتاسەری عێراق و هەرێمی کوردستان، هاووڵاتییان بۆ خۆفێنککردنەوە روو لە رووبار، دەریاچە و پڕۆژەکانی ئاودێری دەکەن. زۆرجار بەهۆی نەشارەزایی لە مەلەکردن یان گونجاونەبوونی ئەو ناوچانە بۆ مەلە، رووداوەکانی خنکان بەشێوەیەکی بەرچاو زیاد دەکەن.

تیمەکانی بەرگریی شارستانی بەردەوام هۆشداری دەدەن و ئاماژە بۆ ئەوە دەکەن مەلەکردن لە زێی بچووک، رووبارەکان و گۆماوەکان مەترسیی گەورە لەسەر ژیانی هاووڵاتییان دروست دەکات، بۆیە داوا دەکەن خەڵکی خۆیان لەو ناوچە مەترسیدارانە بپارێزن و پابەندی رێنماییەکان بن.