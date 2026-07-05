هاوکاری دارایی هاوپەیمانان بۆ مانگی 5 دابەش دەکرێت

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، هاوکاریی دارایی هێزەکانی هاوپەیمانان بۆ مانگی ئایار خراوەتە سەر هەژماری وەزارەتەکە؛ ئاماژەی بەوەش دا، دوای تەواوبوونی رێکارە داراییەکان، سبەی دەست بە دابەشکردنی هاوکارییەکە دەکرێت.

یەکشەممە 5ـی تەممووزی 2026، وەزارەتی پێشمەرگە راگەیەندراوێکی بڵاو کردەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، هاوکاریی دارایی هاوپەیمانان بۆ مانگى ئایاری خرایە سەر هەژماری وەزارەتی پێشمەرگە.

وەزارەتی پێشمەرگە راشیگەیاندووە، بەڕێوەبەرایەتی گشتیی بوودجە و بەرنامەکان (ژمێریارى سەربازى) رێکارە دارایی و ژمێریارییەکان ئەنجام دەدات بۆ دابەشکردنی هاوکاریەکە بۆ ئەم مەبەستە رۆژی دووشەممە بەرواری 6ـی تەممووزی 2026 دەست بە دابەش کردنی دەکرێت.