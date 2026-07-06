ئەنجوومەنی باڵای دادوەریی: 25 ملیار دیناری دیکە لە دۆسیەی جومەیلی دەستی بەسەردا گیرا

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ئەنجوومەنی باڵای دادوەریی عێراق رایگەیاند، لە بەردەوامی لێکۆڵینەوەکانی دۆسیەی عەدنان جومەیلی دا، دەست بەسەر دەیان ملیار دینار و پێنج کیلۆ زێڕ و یەک ملیۆن دۆلار دا گیرا.

ئەنجوومەنی باڵای دادوەریی عێراق ئەمڕۆ دووشەممە، 6ـی تەممووزی 2026، بڵاویکردەوە، دادوەرێکی لێکۆڵینەوە لە دادگای تاوانەکانی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی ئاشکرای کردووە، لە بەردەوامی لێکۆڵینەوەکانی دۆسیەی بریکاری دەستبەسەرکراوی وەزارەتی نەوت بۆ کاروباری پاڵاوگە عەدنان جومەیلی و تۆمەتبارانی دیکە، دەست بەسەر 25 ملیار دیناری عێراقی و یەک ملیۆن دۆلار، لەگەڵ نزیکەی پێنج کیلۆگرام زێڕدا گیراوە.

دادوەرەکە روونیکردەوە، لە ئەنجامی بەدواداچوونی ورد بۆ ئەو پارانەی لە زیان گەیاندن بە پڕۆژەکانەوە بەدەستهاتوون، توانراوە ئەم بڕە پارەیە بدۆزرێتەوە، کە لەناو دەبە ئاوی پلاستیکیدا لە ناوماڵی تۆمەتبارەکەدا لە شاری تكریت شاردرابوونەوە.

ئاماژەی بەوەش کرد کە کۆی گشتی ئەو پارانەی تا ئێستا لەم دۆسیەیەدا دەستیان بەسەردا گیراوە بەرزبووەتەوە بۆ 127 ملیار دیناری عێراقی و 24 ملیۆن دۆلاری ئەمریکی، هەروەها ژمارەیەک خانوبەرە، ئۆتۆمبێل و زێڕیش دەستی بەسەردا گیراوە.

هەروەها جەختی کردەوە، لێکۆڵینەوەکان و بەدواداچوون بۆ دەستگیرکردنی سەرجەم تۆمەتبارانی دیکەی تێوەگلاو لەم کەیسەدا بەردەوامن تا هەموو رێکارە یاساییەکان تەواو دەکرێن.

ئەمە لەکاتێکدایە ئەمڕۆ دووشەممە، سەرچاوەیەکی ئەمنی ئاشکرای کرد، هێزێکی ئەمنی ئێوارەی دوێنێ دەستیان بەسەر نزیکەی 3 ملیار دینار کە لەناو ماڵی فەرمانبەرێکی پاڵاوگەی نەوتی بێجی لە قەزای شەرگات داگرت، کە لەژێر خاک حەشاریدابوو. ئاماژەی بەوەشکرد، پەیوەندی بە دۆسیەکەی بریکاری وەزارەتی نەوت بۆ کاروباری پاڵاوگەکان عەدنان جومەیلی هەیە.

بەگوێرەی ئەو سەرچاوەیە، دەستیان بەسەر چوار ئۆتۆمبێلی مۆدێرن لە جۆری تۆیۆتا هایلۆکس، بی ئێم دەبلیو، شۆفرلێت تاهۆ و کادیلاک گرتووە.

هاوکات دوێنێ یەکشەممە، وەزیری گەیاندنی عێراق مستەفا سەنەد رایگەیاند، دوو برا بە نیو ملیار دۆلارەوە بەرەو فەرەنسا هەڵاتوون، عەلی زەیدیش هەوڵدەدات لە رێگەی ئینتەرپوڵەوە هەردوو تۆمەتبار و پارەکان بگەڕێنێتەوە.

دوای دەستگیرکردنی بریکاری وەزارەتی نەوت بۆ کاروباری پاڵاوگەکان، عەدنان جومەیلی و لێکۆڵینەوەکان، ئۆپەراسیۆنێکی گەورە دەستی پێکرد و دەیان پەرلەمانتار و سەرۆک حزب و بەرپرسی تێوەگلاو لەگەندەڵی دەستگیرکران.

پێشتر ئەنجوومەنی باڵای دادوەری رایگەیاندبوو، کۆی ئەو بڕە پارەیەی لە دۆسیەی جومەیلی دەستی بەسەردا گیراوە بۆ زیاتر لە 98 ملیار دینار و 11 ملیۆن دۆلار بەرزبووەتەوە و رێکارەکانی لێکۆڵینەوەش لە دژی ئەو کەسانەی پەیوەندییان پێوە هەیە بەردەوامە.