هاوپەیمانییەکەی مالیکی سێ کاندیدی بۆ وەزارەتی ناوخۆ هەیە

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دەوڵەتی یاسا سێ ناوی بۆ پۆستی وەزیری ناوخۆ پێشکەش بە سەرۆکوەزیرانی عێراق کردووە و هۆشداریش لە مەترسییەکانی داخستنی گەرووی هورمز لەسەر ئابووریی عێراق دەدات.

یوسف کلابی، پەرلەمانتاری دەوڵەتی یاسا لە لێدوانێکدا بۆ شڤان جەباری، پەیامنێری کوردستان24 رایگەیاند، هاوپەیمانییەکەیان سێ ناوی بۆ پۆستی وەزیری ناوخۆ پێشکەش بە عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق کردووە.

کلابی روونیشی کردەوە، چاوەڕێ دەکرێت بەم زووانە یەکێک لە ناوەکان یەکلایی بکرێتەوە و پێشکەش بە پەرلەمان بکرێت بۆ ئەوەی دەنگی لەسەر بدرێت.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا ئەو پەرلەمانتارە تیشکی خستە سەر رەوشی ناوچەکە و ئاماژەی بەوە کرد، داخستنی گەرووی هورمز کاریگەریی گەورەی لەسەر بودجە و ئابووریی عێراق دەبێت. روونیشی کردەوە ئەم رووداوە بووەتە مەترسییەکی گەورە بۆ سەر گەلی عێراق بەتایبەت لە رووی دارایی و ئابوورییەوە.

رۆژی 14ی ئایاری 2026، پەرلەمانی عێراق متمانەی بە 14 وەزیری کابینەکەی حکوومەتی عەلی زەیدی دا و پێنج کاندیدیش بۆ پۆستە وەزارییەکان رەتکرانەوە.

ئێستا نۆ وەزارەت ماونەتەوە و دەنگیان لەسەر نەدراوە، بڕیارە دوای رێککەوتنی لایەنە سیاسییەکان، دەنگدان بەم نۆ وەزارەتە بخرێتە بەرنامەی کاری پەرلەمانەوە و کابینەی حکوومەتی فیدراڵی تەواو بکرێت.