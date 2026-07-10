حکوومەتی هەرێم؛ رێڕەوی بونیاتنانی "کوردستانێکی بەهێزتر" و گۆڕینی سیمای کوردستان

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ ساڵیادی دامەزراندنی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە بە سەرۆکایەتی مەسرور بارزانی؛ لە ماوەی 7 ساڵدا، ژێرخانی ئابووری، دیجیتاڵی، و خزمەتگوزاریی هەرێم گۆڕانکاریی ریشەیی بەسەردا هاتووە و زیاتر لە 22.7 ملیار دۆلار لە پڕۆژە جیاوازەکاندا وەبەرهێنانی تێدا کراوە.

کارنامەی ئەم کابینەیە لەسەر بنەمای چاکسازی و هەمەجۆرکردنی داهات داڕێژراوە. سەرەڕای قەیرانەکانی کۆرۆنا و دابەزینی نرخی نەوت، کابینەی نۆیەمی حکوومەت توانیویەتی لە هەموو سێکتەرەکاندا پێشڕەوی بکات.

ئاسایشی ئاو و پڕۆژە ستراتیژییەکان:

بۆ رووبەڕووبوونەوەی وشکەساڵی، حکوومەت 9 بەنداوی نوێی بە تێچووی 265.7 ملیار دینار دروست کردووە کە توانای گلدانەوەی 252.8 ملیۆن مەتر سێجا ئاویان هەیە. (گۆمەسپان بە 95 ملیار و دوین بە 88 ملیار دینار) گەورەترین پڕۆژەکانن. هاوكات 30 پۆند تەواو کراون و 57 پۆندی دیکەش لە قۆناغی جێبەجێکردندان. لە کەرتی ئاوی پاکیشدا، رۆژانە 2,564,000 مەتر سێجا ئاو بۆ 1,181,000 هاوبەش دابین دەکرێت.

ئاسایشی خۆراک و کەرتی کشتوکاڵ

وەبەرهێنانی کشتوکاڵی لە 1.8% بۆ 12% بەرزبووەتەوە. کابینەی نۆیەم 4 سایلۆی گەورەی بە توانای 160 هەزار تۆن و بە گوژمەی 90 ملیار دینار تەواو کردووە. ئێستا 13,943 کۆمپانیا و 1,341 کارگە لەم کەرتەدا کاردەکەن و بەرهەمە ناوخۆییەکان وەک هەنار، سێو و هەنگوین هەناردەی بازاڕە جیهانییەکان دەکرێن.

شۆڕشی رێگەوبان و ئەندازەی هاتوچۆ

لە کەرتی رێگەوبانی دەرەوەی شارەکان، 1,271 پڕۆژە بە تێچووی 5.322 تریلیۆن دینار و بە درێژیی 5,940 کیلۆمەتر پلانیان بۆ دانراوە. لەم رێژەیە 810 پڕۆژە تەواو کراون. هەروەها لە ناوەوەی شارەکان 2,248 پڕۆژەی شەقام و پرد بە تێچووی 2.05 تریلیۆن دینار جێبەجێ کراون. ئەندازەی هاتوچۆش بە جێگیرکردنی 60 پرد، 68 کیلۆمەتر پەرژینی ئاسنین و 21,600 هێمای هاتوچۆ پەرەی پێدراوە.

چاکسازی و دیجیتاڵکردنی حکوومەت

کابینەی نۆیەم زیاتر لە 29 سیستەمی دیجیتاڵی جێبەجێ کردووە، لەوانە سیستەمی "KRDPass"، "E-VISA" و پۆرتالی حکوومەتی هەرێم (GOV.KRD). لە بواری چاکسازیی داراییشدا، پڕۆژەی "هەژماری من" سەرکەوتنی گەورەی بەدەستهێناوە و 950,000 فەرمانبەر تۆمارکراون و 638 ئامێری ATM دانراون. هەروەها 4,189 مووچەی نایاسایی و 29,338 خانەنشینی نایاسایی رێکخراونەتەوە.

ژێرخانی کارەبا و پڕۆژەی "رووناکی"

ئاستی بەرهەمهێنانی کارەبا لە 2,360 مێگاواتەوە بۆ 4,334 مێگاوات بەرزکراوەتەوە. پڕۆژەی "رۆوناکی" بۆ کارەبای 24 کاتژمێری 90%ی قۆناخەکانی بڕیوە و تا ئێستا 6,000 مۆلیدەی ئەهلی کوژێنراونەتەوە. 83%ی کارەبای هەرێم لە رێگەی گازی سروشتییەوە بەرهەم دەهێنرێت.

وەبەرهێنان بە گوژمەی 22.7 ملیار دۆلار

کابینەی نۆیەم مۆڵەتی بە 778 پڕۆژەی وەبەرهێنان داوە. کەرتی گەشتیاری بە 102 پڕۆژە و بەهای 7.6 ملیار دۆلار لە پلەی یەکەمدایە، بەدوای ئەویشدا نیشتەجێبوون بە 6.8 ملیار دۆلار و پیشەسازی بە 4.6 ملیار دۆلار دێن.

خزمەتگوزارییەکانی پەروەردە، تەندروستی و کار

لە کەرتی پەروەردەدا 273 قوتابخانەی نوێ دروست کراون و 3,000 قوتابخانە نۆژەن کراونەتەوە. لە کەرتی تەندروستیشدا 79 نەخۆشخانەی نوێ و 31 بنکەی پسپۆڕی دامەزراون. سەبارەت بە هەلی کار، کابینەکە 42,037 مامۆستای گرێبەستی کردووە بە هەمیشەیی و زیاتر لە 150,000 هەلی کاری لە رێگەی وەبەرهێنانەوە رەخساندووە.

پاراستنی ژینگە و پێگەی نێودەوڵەتی

رێژەی سەوزایی لە 15% بۆ 20% بەرزبووەتەوە. پڕۆژەی "پشتێنەی سەوزی هەولێر" بە درێژیی 150 کیلۆمەتر و چاندنی 7.7 ملیۆن نەمام دەستیپێکردووە. لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیش، هەرێمی کوردستان خاوەنی 14 نوێنەرایەتییە لە وڵاتان و 36 کونسوڵگەری و نووسینگەی وڵاتان لە هەولێر کاردەکەن.

هەروەها هەرێمی کوردستان وەک مەڵبەندی پێکەوەژیان ماوەتەوە و میوانداریی 853,458 ئاوارە و پەنابەری کردووە، کە ساڵانە 860 ملیۆن دۆلار تێچووی لەسەر حکوومەتی هەرێم بووە. ئەم داتایانە سەلمێنەری ئەوەن کە کابینەی نۆیەم هەنگاوی گەورەی بەرەو سەقامگیری و گەشەپێدانی هەمەلایەنە ناوە.