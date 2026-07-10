گشتی

گەرمیان بە 43 پلە گەرمترین و حاجی ئۆمەران فێنکترین ناوچەی هەرێم دەبن

کوردستان بەڕێوبەرایەتی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان بڵاویکردەوە، بەرزترین پلەی گەرمی بۆ ئەمڕۆ لە گەرمیان دەبێت و نزمترینی لە حاجی ئۆمەرانە.

ئەمڕۆ هەینی، 10ـی تەمموزی 2026، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان رایگەیاند:کەشی ئاسمان ساماڵ دەبێت و هەروەها پلەکانی گەرما نزیک دەبێتەوە لە تۆمارەکانی دوێنێ ..

کەشناسی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بەوە کردووە، بەرزترین پلەکانی گەرما لە گەرمیان دەبێت کە 43 پلەی سیلیزییە و هەروەها نزمترین پلە لە حاجی ئۆمەرانە، کە 32 پلەی سیلیزی دەبیت.

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی ئاماژەی بەوە کردووە، پلەکانی گەرما سبەی شەممەش وەکو ئەمڕۆ دەبن.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بە پلەی سیلیزی

هەولێر: 41 پلەی سیلیزی 

پیرمام: 36 پلەی سیلیزی

سلێمانی: 39 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە:42 پلەی سیلیزی 

چەمچەماڵ: 40 پلەی سیلیزی

دهۆک: 39 پلەی سیلیزی

زاخۆ: 40 پلەی سیلیزی 

گەرمیان:43 پلەی سیلیزی 

حاجی ئۆمەران:32 پلەی سیلیزی.

 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,