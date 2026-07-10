گەرمیان بە 43 پلە گەرمترین و حاجی ئۆمەران فێنکترین ناوچەی هەرێم دەبن
بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان بڵاویکردەوە، بەرزترین پلەی گەرمی بۆ ئەمڕۆ لە گەرمیان دەبێت و نزمترینی لە حاجی ئۆمەرانە.
ئەمڕۆ هەینی، 10ـی تەمموزی 2026، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان رایگەیاند:کەشی ئاسمان ساماڵ دەبێت و هەروەها پلەکانی گەرما نزیک دەبێتەوە لە تۆمارەکانی دوێنێ ..
کەشناسی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بەوە کردووە، بەرزترین پلەکانی گەرما لە گەرمیان دەبێت کە 43 پلەی سیلیزییە و هەروەها نزمترین پلە لە حاجی ئۆمەرانە، کە 32 پلەی سیلیزی دەبیت.
بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی ئاماژەی بەوە کردووە، پلەکانی گەرما سبەی شەممەش وەکو ئەمڕۆ دەبن.
بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بە پلەی سیلیزی
هەولێر: 41 پلەی سیلیزی
پیرمام: 36 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 39 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە:42 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 40 پلەی سیلیزی
دهۆک: 39 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 40 پلەی سیلیزی
گەرمیان:43 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران:32 پلەی سیلیزی.