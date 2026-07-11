ترەمپ هەڕەشەی وێرانکردنی ئێران دەکات

ترەمپ: هەزار مووشەک ئاراستەی ئێران دەکەین

پێش 3 کاتژمێر

سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، لە رێگەی هەژماری تایبەتی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ترووس سۆشیال پەیامێکی زۆر توند و هۆشدارییەکی بێپێشینەی ئاراستەی کۆماری ئیسلامی ئێران کرد.

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، رایگەیاند؛ هەزار مووشەکی ئەمریکی ئاراستەی ئێران دەکەین و لەوپەڕی ئامادەباشیدان بۆ تەقاندن، هەروەها ئاماژەی بەوە کرد، هەزاران مووشەکی دیکەش ئامادە کراون بۆ ئەوەی دەستبەجێ بەکاربهێنرێن ئەگەر حکوومەتی ئێران هەوڵی جێبەجێکردنی هەر هەڕەشەیەک بدات بۆ تیرۆرکردنی ئەو.

سەرۆکی ئەمریکا جەختی کردەوە، فەرمانی پێویست بە سوپای وڵاتەکەی دراوە و هێزە چەکدارەکانی ئەمریکا لە ئامادەباشی تەواودان بۆ ئەوەی لە ماوەی یەک ساڵدا، هەموو ناوچەکانی ئێران بە تەواوەتی خاپوور و وێران بکەن ئەگەر تاران هەنگاوێکی لەو شێوەیە بنێت.

ترەمپ لە کۆتایی پەیامەکەیدا کاردانەوەی زۆری لێکەوتووەتەوە، دەستەواژەی سوپاس بۆ خودای بەکارهێناوە وەک ئاماژەیەک بۆ ئامادەیی و توانای هێزە سەربازییەکانی وڵاتەکەی.