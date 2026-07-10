پێشەوا هەورامانی: کابینەی نۆیەم بە پڕۆژەی ستراتیژی وەڵامی ئاستەنگەکانی دایەوە

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پێشەوا هەورامانی رایگەیاند: کابینەی نۆیەم بە سەرۆکایەتیی مەسرور بارزانی، مۆدێلێکی نوێی کارکردنی پێشکەش کرد کە تێیدا لە جیاتی پشتبەستن بە دروشم، بە پڕۆژەی ستراتیژی و درێژخایەن وەڵامی ئاستەنگەکانی دایەوە و توانی بنەمایەکی بەهێز بۆ ئاییندەی ئابووری و کارگێڕیی هەرێمی کوردستان دابڕێژێت.

هەینی، 10ـی تەممووزی 2026، پێشەوا هەورامانی، لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە کرد، کابینەی نۆیەمی حکوومەت بە سەرۆکایەتیی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی، بە کردەوە نیشانیدا کە ئیرادەی بونیاتنان و چاکسازی لەسەرووی هەموو بەربەستەکانەوەیە.

ئاماژەی بەوەش کرد، کە حکوومەت لە جیاتی پشتبەستن بە دروشم، بە پڕۆژەی ستراتیژی و درێژخایەن وەڵامی ئاستەنگەکانی دایەوە و توانی بنەمایەکی بەهێز بۆ ئاییندەی ئابووری و کارگێڕیی هەرێمی کوردستان دابڕێژێت.

هەورامانی روونی کردەوە، لە سایەی دونیابینیی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی، ئێستا هەرێمی کوردستان هەنگاوی زۆر گەورەی ناوە لە بواری زامنکردنی ئاسایشی خۆراک و داڕشتنی سیاسەتێکی ورد و گونجاو بۆ ئیدارەدانی سەرچاوەکانی ئاو.

هەروەها گوتیشی: "کەرتی کشتوکاڵ و گەشتیاری لە قۆناغێکی جیاواز و پێشکەوتوودان و، تۆڕی ڕێگەوبان و شەقامە نوێیەکانیش بە جۆرێک گۆڕانکاریی ریشەیییان بەسەردا هاتووە کە پێشتر وێنەی نەبووە."

هەورامانی تیشکی خستە سەر ئەو ئاستەنگ و ڕێگرییە دارایی و دەرەکییانەی کە لە ماوەی رابردوودا هاتنە پێشەوە و رایگەیاند: "ئەگەر دژایەتی، رێگری، بڕینی بودجە و ئەو قەیرانە دروستکراوانەی لەبەردەم کارەکانی کابینەی نۆیەمدا هەبوون نەبووانایە، ئێستا ئاستی گەشەسەندن و پێشکەشکردنی خزمەتگوزارییەکان بە هاووڵاتییان لە هەرێمی کوردستاندا لە قۆناخێکی زۆر باڵاتر و پێشکەوتووتردا دەبوو."