سوپای نەیجیریا کوژرانی سەدان چەکداری راگەیاند

پێش کاتژمێرێک

بەرپرسێکی ویلایەتی زامفارا لە باکووری رۆژئاوای نەیجیریا رایگەیاند، زیاتر لە 300 ئەندامی باندەکانی رفاندن و ئاژەڵ دزین لەلایەن سوپای نەیجیریا کوژراون.

مەحموود محەمەد دانتاواسا، بەرپرسی راگەیاندنی ویلایەتی زامفارا لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، سوپای نەیجیریا ئۆپەراسیۆنێکی سەربازی دوو رۆژەی لە ناوچەی گۆمی لە ویلایەتی زامفەرا کردووە و لە ئەنجامدا زیاتر لە 300 کەس کوژراون کە ئەندامی باندەکانی رفاندن و ئاژەڵ دزین بوون.

حکوومەتی زامفارا ئۆپەراسیۆنەکەی بە سەرکەوتنی گەورە زانی لە هەوڵەکانی بەرەنگاربوونەوەی تاوانباران، لە کاتێکدا نەیجیریا پڕ دانیشتووترین وڵاتی ئەفریقایە و رووبەڕووی چەندین قەیرانی ئەمنی و ئاڵۆز بووەتەوە.

بەپێی گوتەی دەسەڵاتدارانی نەیجیریا، باندە چەکدارەکان بەردەوامن لە تیرۆرکردنی دانیشتوانی باکوور و ناوەڕاستی وڵاتەکە بە ئەنجامدانی هێرش و زەوتکردنی پارە لە جووتیاران و رفاندن.

لە چوارچێوەیەکی پەیوەندیداردا، دەسەڵاتدارانی نەیجیریا رۆژی هەینی ئازادکردنی دەیان قوتابیان راگەیاند کە لە کاتی هێرشێکدا لە باشووری رۆژئاوای وڵاتەکە لە مانگی ئایاری رابردوودا رفێندرابوون.

بپلا تینۆبۆ سەرۆکی نەیجیریا لە راگەیەندراوێکدا گوتی "ئەم ئۆپەراسیۆنە سەربازییە سەرکەوتووە کۆتایی بەو گەمارۆ و رووبەڕووبوونەوەیە هێنا کە زیاتر لە 50 رۆژی خایاند و ئاسوودەیی بۆ هەموو میللەت و بەتایبەتی بۆ خێزانە زیانلێکەوتووەکان هێنا".

ئەو چەکدارانە لە 15ـی ئایاردا 46 قوتابی و کارمەندی سێ قوتابخانەیان لە ویلایەتی ئۆیۆ رفاندووە.