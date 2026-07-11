وەزارەتی دارایی عێراق روونکردنەوە لەبارەی پارەی دزراو دەدات

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وەزارەتی دارایی عێراق لەبارەی رۆڵی خۆی لە کەیسەکانی گەندەڵی و گەڕاندنەوەی پارەی گشتی روونکردنەوە دەدات و رایدەگەیەنێت، ئەرکی ئەوان تەنیا گەڕاندنەوەی مافەکانی گەنجینەیە بۆ ناو دەوڵەت.

ئەمڕۆ شەممە، 11ـی تەممووزی 2026، وەزارەتی دارایی عێراق لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بە بڕیارەکانی دوێنێ هەینی، 10ـی تەممووزی ئەنجوومەنی باڵای دادوەری کرد.

وەزارەتەکە جەخت دەکاتەوە، رۆڵی لەو کەیسانەی پەیوەندییان بە گەڕاندنەوەی پارەی بەدەستهاتوو لە دۆسیەکانی گەندەڵییەوە هەیە، تەنیا لایەنە داراییەکان و گەڕاندنەوەی مافەکانی گەنجینەیە.

وەزارەتەکە پێیوایە هەر میکانیزمێک بۆ دانەوەی ئەو بڕە پارەیەی لەسەر شانی سزادراوانە، پێویستە وەرگرتنەوەی تەواوی مافەکانی گەنجینەی گشتی مسۆگەر بکات. هەروەها دەبێت پابەندکەر و شیاوی جێبەجێکردن بێت بە شێوەیەک پارەی گشتی و مافەکانی دەوڵەت بپارێزێت.

سەبارەت بە رێکارە دادوەرییەکان یان داواکارییەکانی لێخۆشبوون کە پێشکەش بە دادگاکان دەکرێن، وەزارەتەکە روونی کردووەتەوە، ئەمە تایبەتمەندیی پوختی دەسەڵاتی دادوەرییە و بەپێی رێکارە یاساییە پەسەندکراوەکان دەسەڵاتەکانی خۆی پیادە دەکات.

وەزارەتی دارایی پەرۆشیی خۆی بۆ هەماهەنگی لەگەڵ دەسەڵاتی دادوەری و لایەنە چاودێرییە پەیوەندیدارەکان دووپات کردەوە، کە ئامانج لێی بەهێزکردنی هەوڵەکانی پاراستنی پارەی گشتییە بەپێی یاسا.