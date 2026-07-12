قالیباف: سەردەمی رێککەوتنە تاکلایەنەکان کۆتایی هات

پێش دوو کاتژمێر

سەرۆکی پەرلەمانی ئێران رایگەیاند، سەردەمی رێککەوتنە تاکلایەنەکان کۆتایی هاتووە، دەشڵێت، "ئەوە یان پابەندبوونە بە بەڵێنەکان یان دانی باجی پابەندنەبوونە".

ئەمڕۆ یەکشەممە، 12ـی تەممووزی 2026، محەمەد باقر قالیباف، سەرۆکی پەرلەمانی ئێران لە پلاتفۆڕمی ئێکس نووسیویەتی: سەردەمی رێککەوتنە تاکلایەنەکان کۆتایی هاتووە، پێمان گوتن: پابەندبن بە بەڵێنەکانتان، ئەگەرنا باجەکەی دەدەن، ئێستا دەبێت رووبەڕووی راستییەکان ببنەوە.

قالیباف لە تویتەکەیدا بەشێک لە برگەی پێنجەمی یاداشتیی لێکگەیشتنە 14 خاڵیەکەی بڵاوکردەوە، کە دووپاتی دەکاتەوە کردنەوەی گەرووی هورمز بەگوێرەی رێکخستنەکانی ئێران دەبێت.

ئەمە لە کاتێکدایە ئەمڕۆ سوپای پاسداران رایگەیاند، بە مووشەک و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان هێرشیان کردووەتە سەر ژمارەیەک پێگەی ئەمریکا لە وڵاتانی ئیمارات، قەتەر، کوەیت، بەحرێن، ئوردن و عومان.

فەرماندەیی ناوەندیی ئەمەریکا 'سێنتکۆم' رایگەیاند، دوای ئەوەی سوپای پاسداران هێرشی کردە سەر کەشتییەک کە ئاڵای قوبرسی هەڵگرتبوو، ئێمەش هێرشمان کردە سەر نزیکەی 140 پێگەی سەربازی ئێران.