سوپای پاسداران گەرووی هورمزی داخست

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سوپای پاسدارانی ئێران بڕیاری داخستنی گەرووی هورمزی تا کاتێکی نادیار راگەیاند. ئەم هەنگاوە دوای ئەوە هات، هێزە دەریاییەکانی ئێران تەقەی ئاگادارکردنەوەیان لە کەشتییەک کرد، بە وتەی ئەوان بە رێڕەوێکی رێگەپێنەدراودا تێپەڕیبوو.

هێزی دەریایی سوپای پاسداران لە بەیاننامەیەکدا ئەمڕۆ یەکشەممە، 12ـی تەممووزی 2026، رایگەیاند: "کەشتییەک کە بە کوژاندنەوەی سیستەمەکانی، ئاسایشی دەریایی خستبووە مەترسییەوە، دوای تەقەی ئاگادارکردنەوە راگیرا و دەستی بەسەردا گیرا." سوپای پاسداران ئاماژەی بەوەش کردووە، چەند کەشتییەکی دیکە ویستوویانە لە رێڕەوی نایاساییەوە تێپەڕن و هۆشدارییەکانیان پشتگوێ خستووە.

لە بەیاننامەکەدا هاتووە؛ بەهۆی "دەستوەردانی نایاسایی لایەنە بیانییەکان و دروستبوونی نائارامی، گەرووی هورموز تا کۆتاییهاتنی دەستوەردانەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە بە رووی هەموو جۆرە هاتوچۆیەکی کەشتیوانیدا دادەخرێت."

سوپای پاسداران هۆشداری دایە واشنتن و رایگەیاند: "ئەگەر دوژمن ئەم رووداوە بکاتە بیانوو بۆ ئەنجامدانی هەر هەڵەیەک، ئەوا بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا لە ناوچەکەدا لەژێر مەترسی هێرشی توند و وەڵامدەرەوەدا دەبن."

هاوکات لەگەڵ ئەم گرژییانە، دەستەی ئۆپەراسیۆنە بازرگانییە دەریاییەکانی بەریتانیا (UKMTO) رایگەیاند کە تیمێکی کەشتییەکی بارهەڵگر لە نزیک کەناراوەکانی عومان، دوای زیانپێگەیشتنی کەشتییەکەیان و کەوتنەوەی ئاگر، ناچار بوون کەشتییەکە جێبهێڵن و ئێستا لەناو بەلەمی فریاگوزاریدان.

بەرپرسانی باڵای ئەمریکا رایانگیاندووە کە واشنتن داوا لە ئێران دەکات بە فەرمی پابەندبوونی خۆی بە راگرتنی هێرشەکان و کردنەوەی رێڕەوە دەریاییەکان رابگەیەنێت.

لەم هەفتەیەدا سێ کەشتی کرانە ئامانج، ئەمەش وای کرد دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، وەڵامی سەربازی بداتەوە و کۆتاییهاتنی رێککەوتنی ئاگربەستی مانگی حوزەیرانی رابردوو لەگەڵ ئێران رابگەیەنێت. بەرپرسانی ئەمریکی دەڵێن باڵێکی توندڕەو لە ناو ئێراندا هەوڵیان داوە ئەو رێککەوتنە تێکبدەن و دۆخەکە بەرەو تەقینەوە ببەن.