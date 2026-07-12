حەیدەر عەبودی: ئامانجی سەرەکیی سەردانەکەی زەیدی بۆ واشنتن ئابوورییە

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ئەمڕۆ یەکشەممە، 12ـی تەممووزی 2026، حەیدەر عەبودی، گوتەبێژی حکوومەتی عێراق رایگەیاند، سبەی دووشەممە 13-7-2026، عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، بە سەرۆکایەتی شاندێکی فەرمی بەرەو ئەمریکا بەڕێدەکەوێت.

عەبودی ئاماژەی بەوەش کرد، ئەم سەردانە لە کاتێکی هەستیاری ناوچەکەدا دێت و ئامانج لێی بەرجەستەکردنی پەرەپێدانی پەیوەندییە دەرەکییە هاوسەنگەکانە لەسەر بنەمای بەرژەوەندیی هاوبەش، لە پاڵ جێبەجێکردنی بەرنامەی وەزاریی حکوومەت بۆ پتەوکردنی پەیوەندییەکان لەگەڵ واشنتن.

عەبودی گوتیشی: لە سەردانەکە تیشک دەخرێتە سەر پرسە گرنگەکان، بەتایبەتی هاندانی ژینگەی وەبەرهێنان لە کەرتەکانی وزە، بازرگانی، و تەکنەلۆژیا بە هاوکاری لایەنی ئەمریکی.

هەروەها سەرۆکوەزیران عەلی زەیدی کۆبوونەوەی گرنگ لەگەڵ دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، بەرپرسانی باڵا، و دامەزراوە ئابووری و داراییەکان ئەنجام دەدات بۆ چالاککردنی ئاسۆی دیالۆگ.

لەبارەی واژۆکردنی یاداشتی لێکتێگەیشتن گوتەبێژی حکوومەت گوتی، چەند یاداشتێکی لێکتێگەیشتن لە چوارچێوەی سندوقی گەشەپێدان و وزەی عێراقی-ئەمریکی واژۆ دەکرێن.

گوتەبێژی حکوومەت رایگەیاند "ئەوەی لەم سەردانەدا نوێیە و جیاوازە لەوانی پێشوو، چڕبوونەوەیەتی لەسەر بابەتی ئابووری، سروشتی پەیوەندییەکان لەگەڵ ئەمریکا لە قۆناخی بەڕێوەبردنی قەیرانەکانەوە دەگۆڕێت بۆ هاوبەشییەکی ئابووریی درێژخایەن."

عەبودی جەختیشی کردەوە، هیچ گۆڕانکارییەک لە رێککەوتنی چوارچێوەی ستراتیژیدا نەکراوە و سەرجەم لێکتێگەیشتنە نوێیەکان لەسەر بنەمای ئەم رێککەوتنە دەبن. هاوکات ئاماژەی بەوەدا، عێراق کار بۆ بەهێزکردنی پێگەی خۆی دەکات و رۆڵێکی ئەرێنی لە لێکنزیکبوونەوەی ناوچەییدا دەگێڕێت.

لەسەر ئاستی ناوخۆیی، گوتەبێژی حکوومەت گوتی: کۆنترۆڵکردن و قەتیسکردنی چەک لە دەستی دەوڵەتدا، بڕیارێکی تەواو عێراقییە بە ئامانجی دەستەبەرکردنی کەشێکی لەبار بۆ وەبەرهێنان و هێنانەدیی سەقامگیری، کە سەرەنجام دەبێتە هۆی بوژانەوەی ئابووری وڵات.

سەبارەت بە دۆسیەی سیاسیی ناوخۆش، عەبودی روونی کردەوە کە تەواوکردنی کابینەی حکوومەت پەیوەستە بە کۆدەنگی سیاسیی نێوان لایەنەکان، و حکوومەت لە ڕێگەی ئەو شاندەی گەشت دەکات، کار بۆ چارەسەرکردنی بۆشاییەکانی کابینەکە دەکات.