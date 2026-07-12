لە ئاکرێ بە تۆمەتی راوکردنی ماسی 10 کەس دەستگیرکران

پێش دوو کاتژمێر

لە چوارچێوەی هەوڵە بەردەوامەکان بۆ پاراستنی سامانی ماسی و ژینگەی ناوچەکە، مەفرەزەکانی بەشی پۆلیسی دارستان و ژینگەی ئازادی، سەر بە بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی دارستان و ژینگەی ئاکرێ، سەرکەوتووبوون لە دەستگیرکردنی گرووپێکی سەرپێچیکار.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 12ـی تەممووزی 2026، لە راگەیەندراوێکدا راگەیاندنی بەرێوەبەرایەتی پۆلیسی دارستان و ژینگەی هەرێم رایگەیاند؛ لە ئەنجامی چاودێرییەکی ورد و ئۆپەراسیۆنێکی مەیدانی لە خاڵی (باکرمان)، مەفرەزەکانی پۆلیسی دارستان توانییان 10 هاووڵاتی دەستبەسەر بکەن. ناوبراوان بە شێوەیەکی نایاسایی و بە بەکارهێنانی ماددەی ژەهراوی خەریکی راوکردنی ماسی بوون، کە ئەمەش زیانێکی گەورە بە ژینگەی ئاوی ناوچەکە دەگەیەنێت.

دوای دەستگیرکردنیان، دەستبەجێ پەڕاوی لێکۆڵینەوەی یاسایی بۆ تۆمەتباران کرایەوە و رەوانەی دادگای لێکۆڵینەوەی ئاکرێ کران. پاشان بە بڕیاری دادوەری لێکۆڵینەوە، هەر 10 تۆمەتبارەکە بەندکران بۆ تەواوکردنی رێکارە یاساییەکان و سزادانیان بەگوێرەی یاسا کارپێکراوەکان.