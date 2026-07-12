کاتز: سوپاکەمان ئامادەکارییەکانی بۆ ئۆپەراسیۆنی سەربازی دژی ئێران تەواو کردووە
وەزیری بەرگریی ئیسرائیل، رایگەیاند، سوپای وڵاتەکەی فەرمانی پێگەیشتووە خۆی بۆ ئۆپەراسیۆنێکی سەربازیی سەربەخۆ لەنێو خاکی ئێران ئامادە بکات و لە ئێستادا لەوپەڕی ئامادەباشیدان.
یەسرائیل کاتز، وەزیری بەرگریی ئیسرائیل، لە میانی چاوپێکەوتنێکی تەلەڤزیۆنیدا سەبارەت بە گرژییەکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست و پرسی گەرووی هورمز، باسی لە ئامادەکارییە سەربازییەکانی وڵاتەکەی بەرانبەر بە ئێران کرد.
وەزیری بەرگریی ئیسرائیل رایگەیاند، لە هەر کات و ساتێکدا بێت ئەوان بۆ رووبەڕووبوونەوە ئامادەن.
ئاماژەی بەوەش کرد، سوپای وڵاتەکەی فەرمانی راستەوخۆی لەلایەن سەرۆکوەزیران و خودی وەزیری بەرگرییەوە پێگەیشتووە بۆ ئەوەی خۆی بۆ ئۆپەراسیۆنێکی سەربازیی سەربەخۆی ئیسرائیلی لەنێو خاکی ئێران ئامادە بکات بەبێ بەشداریی ئەمریکا.
وەزیری بەرگریی ئیسرائیل جەختی لەوەش کردەوە، سوپاکەیان ئامادەکارییەکانی تەواو کردووە و ئێستا سوپا تامەزرۆی گەڕانەوەیە بۆ جێبەجێکردنی ئەرکەکانی.
لە 28ی شوباتی ئەمساڵ، ململانێکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست پێیان نایە قۆناخێکی یەکجار مەترسیدارەوە، ئەوەش دوای ئەوەی ئەمریکا و ئیسرائیل بە هەماهەنگی ئۆپەراسیۆنێکی بەرفراوانی ئاسمانی و سەربازییان دژی ئێران دەستپێکرد.
ئەم شەڕە گەورەیە دوای چەندین ساڵ لە ململانێی دیپلۆماسی و گرژیی بەردەوام لەسەر بەرنامە ئەتۆمییەکەی ئێران و پاڵپشتیکردنی گرووپە چەکدارەکانی ناوچەکە سەری هەڵدا.
لە یەکەمین رۆژی هێرشەکاندا، فڕۆکە جەنگییەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بە سەدان مووشەک بۆردومانی ئامانجە ستراتیژییەکانیان لە نێو خاکی ئێران کرد. لە ئەنجامی ئەم گورزە کتوپڕەدا، عەلی خامنەیی، رێبەری باڵای ئێران و ژمارەیەکی زۆر لە فەرماندە باڵاکانی سوپای پاسداران کوژران.
ئامانجی سەرەکیی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا و بێنیامین ناتانیاهۆ، سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل لەم جەنگەدا بریتی بوو لە وێرانکردنی دامەزراوە ئەتۆمییەکان، تێکشکاندنی توانای مووشەکیی تاران، لەناوبردنی هێزی دەریایی ئێران.
لەلایەکی دیکەوە، ئێران و گرووپە چەکدارەکانی بێدەنگ نەبوون و وەڵامێکی قورسیان دایەوە. تاران بە سەدان مووشەک و درۆن هێرشی کردە سەر بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە و چەندین ئامانجی نێو ئیسرائیل.
هاوکات بۆ زیانگەیاندن بە ئابووریی جیهان و دروستکردنی فشار، ئێران هاتوچۆی بازرگانیی لە گەرووی هورمز ئاڵۆز کرد و چەندین کەشتیی کردە ئامانج، ئەمەش وای کرد نرخی وزە لە بازاڕەکانی جیهاندا بەرزبوونەوەی بەرچاو بەخۆیەوە ببینێت.