سەرچاوەیەک: لە دوو رۆژی داهاتوودا مووچەی مانگی حوزەیرانی هەرێم خەرج دەکرێت

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی دارایی عێراق ئامادەکاری دەکات بۆ ناردنی مووچەی مانگی حوزەیرانی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان. دیلان بارزان، پەیامنێری "کوردستان24" لە بەغدا رایدەگەیەنێت کە دوای بەدواداچوونێکی ورد لەگەڵ لیژنەی دارایی پەرلەمان، زانیارییەکان ئاماژە بەوە دەکەن ئەگەر هیچ کێشەیەکی تەکنیکی نەیەتە پێش، لە ماوەی دوو رۆژی داهاتوودا بودجەی پێویست بۆ مووچە رەوانەی هەرێم دەکرێت.

دوای ئەوەی زیاتر لە 45 رۆژ بەسەر دابەشکردنی دوایین مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستاندا تێپەڕیوە، پڕۆسەی ناردنی شایستە داراییەکانی مانگی حوزەیران (مانگی شەش) گەیشتووەتە قۆناخی کۆتایی. دیلان بارزان، پەیامنێری "کوردستان24" لە بەغدا رایگەیاند، لە رێگەی پەیوەندییەکانی لەگەڵ ئەندامێکی کوردی لیژنەی دارایی پەرلەمانی عێراق، گەرەنتی وەرگیراوە کە وەزارەتی دارایی فیدراڵ سەرقاڵی کۆکردنەوەی نەختینەیە بۆ خەرجکردنی مووچەکان.

بەپێی زانیارییەکان، ئەو ئەندامەی لیژنەی دارایی ئەمڕۆ کۆبوونەوەیەکی لەگەڵ بەڕێوەبەری گشتیی بەشی ژمێرکاری لە وەزارەتی دارایی عێراق ئەنجامداوە. لە کۆبوونەوەکەدا دووپات کراوەتەوە، وەزارەتەکە هەموو رێکارە پێویستەکانی گرتووەتە بەر و چاوەڕوان دەکرێت لە ماوەی دوو رۆژی داهاتوودا، بڕە پارەی پێویست بۆ مووچەی مانگی شەشی فەرمانبەرانی هەرێم رەوانە بکرێت.

پێنجشەممە، 9ـی تەممووزی 2026، ئیخڵاس دلێمی، ئەندامی پەرلەمانی عێراق، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کەناڵی کوردستان24 رایگەیاندبوو، حکوومەتی هەرێمی کوردستان سەرجەم داتا و زانیارییە پێویستەکانی بۆ فەرمانگە داراییەکانی عێراق ناردووە.

دلێمی ئاماژەی بەوە دابوو، ئێستا داتاکانی هەرێم گەیشتوون و لە لایەن ژمێریاران و فەرمانگەی بودجەوە بەدواداچوونیان بۆ دەکرێت، هەروەها بڕیارە رۆژی یەکشەممەی داهاتوو وردبینی کۆتایی لە لیستەکاندا بکرێت.

بە پێی گوتەی ئەم پەرلەمانتارە، ئەگەری زۆرە لە رۆژانی دووشەممە یان سێشەممەی ناوەڕاستی ئەم هەفتەیە دەست بە خەرجکردن و دابەشکردنی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بکرێت.