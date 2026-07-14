سلێمانی.. شانۆگەریی "پیانۆ" نمایش دەکرێت
شانۆگەریی "پیانۆ"، کە لە نووسین و دەرهێنانی شوان کەریمە و 13 ئەکتەری سەرەکی رۆڵی تێدا دەگێڕن، لە کارگەی کولتووری لە سلێمانی نمایش دەکرێت.
ئەمڕۆ سێشەممە، 14ی تەمموزی 2026، شوان کەریم، دەرهێنەری ئەو شانۆگەرییە بە کوردستان24ی گوت، "شانۆگەریی "پیانۆ" یەکێکە لەو کارە شانۆییانەی کە بە شێوەیەکی کۆمەڵایەتی، کۆمیدی و موزیکئامێز هەوڵ دەدات کێشە و بابەتە رۆژانەکانی کۆمەڵگە لە چوارچێوەی چیرۆکێکی سەرنجڕاکێشدا بخاتە بەرچاو. ئەم شانۆگەرییە بە بەشداری 13 ئەکتەری سەرەکی، کە لە نۆ ئەکتەر و چوار موزیکژەن پێکدێنن، لە رێگەی یاریی شانۆیی، موزیک و گفتوگۆی کۆمیدی، بینەر دەباتە ناو ژیانێکی پڕ لە هەڵەتێگەیشتن، پێکهەڵپژان و رووداوە چاوەڕواننەکراوەکان."
شوان کەریم گوتیشی،"چیرۆکی "پیانۆ" لەسەر کەسێکی پارێزەر بنیات نراوە کە لە بەرامبەر گۆڕانکارییەکانی ژیان و بارودۆخی کۆمەڵگە، خۆی لە ململانێیەکی قورسدا دەبینێتەوە. ئەو پارێزەرە، کە ساڵانێک بەرگریی لە راستی و مافی خەڵک کردووە، ئێستا بیر لەوە دەکاتەوە کە لە بەرەی داد و راستی دوور بکەوێتەوە و ببێتە پارێزەری ئەوانەی ناحەقن. هۆکاری ئەو گۆڕانەش ئەو باوەڕەیە کە لەو سەردەمەدا بەرگریی لە راستی و دادپەروەری ناتوانێت ژیانێکی ئارام و داهاتێکی باشت بۆ دابین بکات، بەڵام بەرگریی لە ناحەق و بەرژەوەندییە ماددییەکان دەرگای قازانج و سامان بەڕووی مرۆڤدا دەکاتەوە."
ئەو دەرهێنەرە زیاتر باس لە چیڕۆکی نمایشەکە دەکات و دەڵێت، "لە بەشێکی دیکەی چیرۆکەکەدا، ژیانی خێزانی ئەو پارێزەرە دەخرێتە ناو رووداوەکان. ئەو کچێکی هەیە کە دوای لەدەستدانی هاوسەرەکەی، بڕیاری داوە جارێکی دیکە هاوسەرگیریی نەکات. بەڵام ژنێک کە چاودێری و بەخێوکردنی دەکات، بەردەوام هانی دەدات و فشاری لەسەر دەهێنێت بۆ ئەوەی ژیانێکی نوێ دەستپێکات و هاوسەرگیری بکاتەوە. ئەم فشارە خێزانی و کۆمەڵایەتییە، سەرچاوەی زۆرێک لە هەڵەتێگەیشتن و دۆخە کۆمیدییەکانی ناو شانۆگەرییەکە دەبێت."
شوان کەریم ئاماژەی بەوەش دا، "رووداوەکان بە شێوەیەکی خێرا و پڕ لە گۆڕان بەردەوام پەرە دەسەنن و هەر کەسایەتییەک بە جۆرێک بەشدار دەبێت لە دروستبوونی بارودۆخێک کە تێکەڵەیە لە پێکەنین، سەرسوڕمان و بیرکردنەوە. ئامادەبوونی چوار موزیکژەن لەگەڵ ئەکتەرەکان، رەنگ و رووخسارێکی تایبەتی بە شانۆگەرییەکە بەخشیوە و موزیک و گۆرانی بەشێکی گرنگی گێڕانەوەی چیرۆک و گواستنەوەی هەست و سۆزی کارەکەن."
شانۆگەریی "پیانۆ"، کە لە نووسین و دەرهێنانی شوان کەریمە و 13 ئەکتەر رۆڵی سەرەکی تێدا دەگێڕن، بڕیارە رۆژی چوارشەممە، 15ی تەمموزی 2026، لە کارگەی کولتووری لە سلێمانی نمایش بکرێت و ماوەی چەند رۆژێک بەردەوام بێت.