وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا: ئەم هێرشانە پێشێلکردنی سەروەری و یەکپارچەیی خاکی عێراقە

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وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لە وەڵامێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24، بە توندی سەرکۆنەی هێرشە مووشەکی و درۆنییەکانی ئێرانی بۆ سەر هەولێر کرد؛ هاوکات ئەم هێرشانەی بە پێشێلکارییەکی زەقی سەروەریی خاکی عێراق وەسف کرد.

هەینی 17ی تەممووزی 2026، گوتەبێژێکی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا، سەبارەت بە هێرشەکانی ئەم دواییەی سەر هەولێر و سلێمانی، بە کوردستان24ی رایگەیاند "ئێمە بە توندی سەرکۆنەی ئەو هێرشانەی ئێران بۆ سەر هەولێر دەکەین."

وەزارەتی دەرەوە جەختی کردەوە ئەم جۆرە چالاکییە سەربازییانە بە واتای پێشێلکردنێکی ئاشکرا و روونی سەروەری و یەکپارچەیی خاکی عێراق دێت.

لە بەشێکی دیکەی وەڵامەکەدا، گوتەبێژەکەی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا هەڵوێستی فەرمیی خۆی بەرامبەر حکوومەتی فیدراڵ دووپات کردەوە و رایگەیاند "ئێمە لەگەڵ عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق دەوەستین و پشتگیری لە هەموو هەوڵەکانی دەکەین کە بۆ پاراستنی گەلی عێراق دەدرێن."

ئەم کاردانەوەیە توندەی ئەمریکا لە کاتێکدایە کە هەرێمی کوردستان رووبەڕووی شەپۆلێکی نوێی هێرشی درۆنی و مووشەکی بووەتەوە، کە بووەتە هۆی تێکدانی ئاسایش و سەقامگیریی ناوچەکە.