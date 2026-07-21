سەرۆکی حکوومەت سوپاسی بەرپرسی نووسینگەی یەکێتیی ئەوروپا دەکات
ئەمڕۆ سێشەممە، 21ـی تەممووزی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پێشوازی لە رادو بوتوم، بەرپرسی نووسینگەی یەکێتیی ئەوروپا لە هەولێر کرد بە بۆنەی کۆتاییهاتنی ئەرکەکەی.
بە گوێرەی راگەیەنراوی کۆبوونەوەکە، سەرۆکی حکوومەت سوپاسی بەرپرسی نووسینگەی یەکێتیی ئەوروپای کرد، بۆ ئەو ماوەیەی کاری بۆ بەهێزکردنی پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و وڵاتانی یەکێتیی ئەوروپا کردووە.
ئاماژە بەوەش کراوە، بەرپرسی نووسینگەی یەکێتیی ئەوروپا، پێزانینی خۆی بۆ پشتیوانی و هاریکاری و هاوئاهەنگیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ سەرخستنی ئەرکەکەی دەربڕی.