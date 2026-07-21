سەباح نوعمان: چەکداماڵین لێدان نییە لەهیچ حزب و لایەنێک

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گوتەبێژی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق، بنەما نیشتمانییەکانی پڕۆژەی سنووردارکردنی چەک لە دەستی دەوڵەتدا روون کردەوە.

سەباح نوعمان، ئەمڕۆ سێشەممە، 21ـی تەممووزی 2026، لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند، دیدگای سەرۆکوەزیران عەلی فالح زەیدی لە رێکخستنی چەکدا، لە روانگەیەکی نیشتمانییەوە سەرچاوە دەگرێت کە ئامانجی پاراستنی ئاسایشی عێراقییەکانە، جەختیشی کردەوە، ئەم پڕۆژەیە ئامانجی سوکایەتیکردن بە هیچ لایەنێک نییە، بەڵکو مەبەست لێی یەکخستنی هەوڵە نیشتمانییەکانە.

گوتەبێژی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق گوتیشی: "ئەو قوربانییە گەورانەی کە رۆڵەکانی هێزە چەکدارەکان بە سەرجەم پێکهاتەکانەوە لە شەڕەکانی دژی تیرۆر پێشکەشیان کردووە، جێگەی رێز و پێزانینی بەردەوامی فەرماندەیی گشتییە".

ئاماژەی بەوەش کرد "رێکارەکانی رێکخستنی چەک و سنووردارکردنی لەژێر چەتری یاسا و دامەزراوە فەرمییەکاندا، ئامانجی زیانگەیاندن بە هیچ لایەنێک یان کەمکردنەوەی هیچ هەوڵێکی نیشتمانی نییە کە بەشداربووە لە پاراستنی خاک و پیرۆزییەکان، بەڵکو ئامانجی یەکخستنی هەوڵە نیشتمانییەکانە لە بەڕێوەبردنی سیستمی بەرگری و ئەمنیدا بۆ پاراستنی نیشتمان لە هەر هەڕەشەیەکی دەرەکی".

لە درێژەی قسەکانیدا، سەباح نوعمان راشیگەیاند "دیالۆگ و لێکتێگەیشتنی برایانە لەگەڵ سەرجەم هێز و لایەنە نیشتمانییەکان لەسەر بنەمای چەسپاوە دەستوورییەکانە". جەختیشی کردەوە، "مامەڵەکردن لەگەڵ ئەم دەۆسیەیەدا بە بەرزترین ئاستی لێهاتوویی و بەرپرسیارێتی نیشتمانی ئەنجام دەدرێت کە شکۆمەندی دەوڵەت مسۆگەر بکات، کەرامەت و قوربانییەکانی رۆڵەکانی بپارێزێت و دەرفەت لەبەردەم هەر کەسێک دابخات کە هەوڵدەدات درز بخاتە نێو ریزە نیشتمانییەکان یان دەستکاری ئەو سەقامگیری و گەشەپێدانە بکات کە هەمووان ئاواتی بۆ دەخوازن".

تاوەکوو ئێستا سێ گرووپی چەکدار چەکیان داناوە و بڕیاریان داوە بچنەوە ناو پێکهاتە سەربازییەکانی حکوومەتی عێراق، بەڵام چەندین گرووپی چەکداری دیکە رەتیان کردووەتەوە چەک دابنێن، ئەمریکاش فشارێکی تەواوی کردووەتە سەر حکوومەتەکەی زەیدی بۆ چەککردنی ئەو گرووپانە.