پێدانی پارەی کارەبا لە رێگەی ئی پسوولە و فەرمانگەی فرۆشتنی وزە دەبێت

پێش 53 خولەک

لە کۆبوونەوەی دوێنێی ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستاندا، چەند بڕیارێکی گرنگ دەرکران، کە یەکێکیان تایبەت بوو بە لێخۆشبوون لە بەشێک لە قەرزە کۆنەکانی کارەبا کە دەکەونە پێش دەستپێکردنی پڕۆژەی رووناکی.

بەگوێرەی بڕیارەکەی حکوومەت، داشکاندنەکە بەم شێوازە دەبێت، رێژەی 50% داشکاندن بۆ قەرزی کەڵەکەبووی هاوبەشانی ماڵان و کشتوکاڵ دەکرێت، هەروەها رێژەی 25% داشکاندن بۆ قەرزی هاوبەشانی بوارەکانی پیشەسازی، بازرگانی و کەرتی گشتی دەستەبەر دەکرێت. ئەم بڕیارە تەنیا قەرزە کۆنەکانی پێش دەستپێکردنی پڕۆژەی رووناکی دەگرێتەوە و پارەی مانگانەی پڕۆژەی رووناکی ناگرێتەوە.

سەبارەت بە کاتی دەستپێکردنی بڕیارەکە، بەگوێرەی زانیارییەکانی دەست کوردستان24 کەوتووە، لە ئێستا تیمەکانی وەزارەت سەرقاڵی رێکخستنی داتا و زانیارییەکانن بۆ رێکخستنی کارەکان. بڕیارە لە چەند رۆژی داهاتوودا رێکارەکان تەواو بکرێن و کاتی دەستپێکردنی داشکاندنەکە بە فەرمی رابگەیەنرێت.

هاووڵاتییان دەتوانن بە دوو رێگەی جیاواز پارەکە بدەن؛ یەکەم لە رێگەی (ئی-پسوولە) بەشێوازی دیجیتاڵی، دووەم بە سەردانیکردنی فەرمانگەکانی فرۆشتنی وزە بۆ ئەوەی لەم بڕیارە سوودمەند بن.