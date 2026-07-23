سوپای پاسداران: چەندین سیستەمی بەرگریی ئەمریکامان لە ئوردن تێکشکاندووە

سوپای ئوردن؛ بەرپرچی 4 مووشەک و 6 درۆنی ئێرانمان دایەوە

پێش کاتژمێرێک

سوپای پاسدارانی ئێران رایگەیاند، هێرشی کردووەتە سەر چەندین کەرەستە و پێگەی سەربازیی ئەمریکا لە ئوردن و بە تەواوی تێکی شکاندوون.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 23ـی تەممووزی 2026، سوپای پاسدارانی ئێران لە بەیاننامەیەکدا کە تەلەفزیۆنی فەرمیی ئێران بڵاویکردووەتەوە، ئەو ئامانجانەی کە لە ناومان بردووەن بریتیین لە؛ راداری سیستەمی بەرگریی مووشەکیی پێشکەوتووی "تاد" (THAAD)، سیستەمی بەرگریی ئاسمانیی "پاتریۆت".، راداری جۆری "سی-رام" (C-RAM) کە بۆ بەرگریی لە بنکە سەربازییەکان بەکاردێت هەروەها کۆگایەکی تایبەت بە راگرتنی هێلیکۆپتەرەکان.

سوپای پاسداران ئاماژەی بەوەش کردووە، ئەم هێرشانە لە چوارچێوەی وەڵامدانەوەی ئەو ململانێیە چەکدارییەی ئێستای ناوچەکەیە تێیدا واشنتن و تاران بە شێوەیەکی راستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ لە رووبەڕووبوونەوەدان. تاوەکو ئێستا لایەنی ئەمریکی هیچ لێدوانێکی فەرمیی لەسەر زیانەکان یان پشتڕاستکردنەوەی ئەم هێرشانە نەداوە.

لای خۆیەوە سوپای ئوردن رایگەیاند؛ بەرپرچی 4 مووشەک و 6 درۆنی ئێرانمان دایەوە.