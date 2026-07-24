هێڵی ئاسمانی قەتەر گەشتەکانی بۆ کوەیت، بەحرەین و هەولێر راگرت

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هێڵی ئاسمانی قەتەری گەشتەکانی بۆ فڕۆکەخانەکانی کوەیت، بەحرەین و هەولێر تاوەکوو کۆتایی ئەم مانگە راگرت.

هێڵەکە ئەمڕۆ هەیەنی لە ماڵپەڕی فەرمی هەواڵی راگرتنی گەشتەکانی تاوەکوو 31ی ئەم مانگە راگەیاندووەو ئاماژەیداوە، بۆ زانیاریی نوێ و دواین پێشهات، دەتوانن سەردانی پێگەی ئەلیکترۆنی هێڵی ئاسمانی قەتەری بکەن.

هاوکات، ئەمڕۆ هەینی، 24ـی تەمموزی 2026، بەڕێوەبەری فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێر بە کوردستان24ـی راگەیاند: هێرشە درۆنییەکانی بەرە بەیانی ئەمڕۆ هەینی هیچ کاریگەرییەکی نەبووە لە سەر گەشتەکانی فڕۆکەخانە و بەڵکو گەشتەکان ئاسایین و رانەگیراون.