عێراقچی هۆشداری دەدات: قەرەبووکردنەوەی زیانەکان بە پارەی ئێران پێشینەیەکی مەترسیدارە

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عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران، هۆشداریی توند دەداتە ئەو لایەنانەی دەست بەسەر دارایی وڵاتانی دیکەدا دەگرن و رایدەگەیەنێت، ئەم هەنگاوە دەبێتە هۆی تێکدانی ئاسایشی ئابووری لەسەر ئاستی جیهان.

وەزیری دەرەوەی ئێران لە پەیامێکدا رایگەیاند "دەستبەسەرداگرتنی سامانی نەتەوەیەکی دیکە بۆ دانەوەی قەرەبووی داواکارییە ناپەیوەندیدارەکانی داهاتوو، پێشینەیەکی ئاگرین و مەترسیدارە."

عێراقچی ئاماژەی بەوەش کرد، ئەو کەسانەی ئێستا بەم هەنگاوە دڵخۆشن یان سوود لەو پارانە وەردەگرن، پێویستە چاوکراوە بن و گوتی "پێویستە ئەوە لەبیر نەکرێت؛ کاتێک حکومەتەکان دەستبەسەرداگرتنی دارایی وەک کارێکی ئاسایی و نۆرماڵ پەیڕەو دەکەن، ئیتر سامانی هیچ کەسێک پارێزراو نابێت."

لە کۆتایی پەیامەکەیدا، وەزیری دەرەوەی ئێران هۆشداریی لە دەرەنجامەکان دا و جەختی کردەوە کە "ئەو پشێوییەی بەهۆی ئەم جۆرە ڕەفتارانەوە دێتە ئاراوە، نە دیمەنێکی جوان دەبێت و نە بە ئاشتییانەش تێدەپەڕێت."