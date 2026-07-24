رێنمایی بەڕێوەبەرایەتیی پسوولەی خۆراکی هەولێر تایبەت بە هاوسەرانی نوێ

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بەڕێوەبەرایەتیی رێکخستنی پسوولەی خۆراکی هەولێر، ئاگادارییەک ئاراستەی ئەو هاووڵاتییان دەکات کە مامەڵەی هاوسەرگیریان هەیە بۆ دروستکردنی پسوولەی خۆراکی ئەلیکترۆنی و دەڵێت: پێویستە بەڵگەنامەی هاوسەرگیریی پێشکەشکراو هی ساڵی 2026 بێت، بە پێچەوانەوە دەبێت لە دادگاوە پەسند بکرێت.

هەینی، 24ـی تەممووزی 2026، بەڕێوەبەرایەتیی رێکخستنی پسوولەی خۆراکی هەولێر، راگەیەنراوێکی بڵاو کردەوە، کە تێیدا ئاگادارییەکی گرنگ ئاراستەی ئەو هاووڵاتیانە دەکات کە مامەڵەی هاوسەرگیرییان هەیە و دەیانەوێت پسوولەی خۆراکی ئەلیکترۆنی دروست بکەن.

لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە، بۆ ئەو هاووڵاتیاینەی مامەڵەی هاوسەرگیرییان هەیە بە مەبەستی دروستکردنی پسوولەی خۆراکی ئەلیکترۆنی، پێویستە لە کاتی پێشکەشکردنی داواکارییەکەدا، بەڵگەنامەی هاوسەرگیرییەکەیان هی ساڵی 2026 بێت."

بەڕێوەبەرایەتییەکە روونی کردووەتەوە، ئەگەر بەڵگەنامەی هاوسەرگیریی هاووڵاتییان هی ساڵانی رابردوو بێت، پێویستە سەردانی دادگا بکەن بە مەبەستی پەسندکردنی (تەسدیقکردنی) بەڵگەنامەکەیان، بۆ ئەوەی بتوانن مامەڵەی دروستکردنی پسوولەی خۆراکی ئەلیکترۆنی بۆ خۆیان بەدەستبهێنن و رێکارەکان بەبێ گرفت جێبەجێ بکەن.