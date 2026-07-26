پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەرایەتی گشتیی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان بڕیارێکی نوێی لە بەرژەوەندی ئەو هاووڵاتیانە دەرکرد، پێشتر ناویان وەک جێگرەوە بۆ پرۆسەی حەج گەڕابووەوە و رایدەگەیەنێت، ئەو کەسانە راستەوخۆ بە دەرچوو هەژمار دەکرێن.

کاروان ستونی، گوتەبێژی فەرمی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان تایبەت بە ماڵپەڕی کوردستان24 رایگەیاند: "هەر هاووڵاتییەک ساڵی رابردوو نامەی بۆ گەڕابێتەوە یان لە ناو سیستمدا ناوی وەک (جێگرەوە) هاتبێت، ئەوا بۆ ساڵی داهاتوو بە فەرمانی وەزیری ئەوقاف و کاروباری ئایینی، بە دەرچوو هەژمار کراون."

گوتەبێژی حەج و عومرە ئاماژەی بەوەش دا، ئەم بڕیارە لە پێناو پاراستنی ماف و بەرژەوەندی گشتیی هاووڵاتیاندایە. گوتیشی: "بە فەرمانی د. پشتیوان سادق، وەزیری ئەوقاف و کاروباری ئایینی، ناوی هەموو ئەو جێگرەوانە وەک دەرچوو چەسپێنراوە و بۆ ساڵانی داهاتوو 2026 و 2027 بەشداری پرۆسەی حەج دەکەن، بۆیە پێویست ناکات جارێکی دیکە ناوی خۆیان تۆمار بکەنەوە."

سەبارەت بە دەستپێکردنی رێکارە کارگێڕییەکان، کاروان ستونی ئاشکرای کرد: "لە ماوەیەکی نزیکدا دەست بە راییکردنی مامەڵەی ئەو کەسانە دەکەین کە ناویان لە لیستی جێگرەوە یان یەدەگدا هاتووەتەوە، تاوەکو رێکارەکان بۆ گەشتی حەج تەواو بکەن."

وەزارەتی ئەوقاف دەیەوێت کارئاسانی زیاتر بۆ ئەو هاووڵاتیانە بکات کە پێشتر ناویان لە تیروپشکەکاندا وەک یەدەگ دەرچووە، تاوەکو بەبێ دووبارە ناونووسینەوە مافی گەشتکردنیان بۆ ماڵی خودا پارێزراو بێت.