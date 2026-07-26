کەشناسی هەرێم: گەرمایەکی بەتین ناوچەکانی هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە
بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، بەهۆی زیادبوونی کاریگەریی نزمەپاڵەپەستۆی وەرزیی گەرم، پێشبینی دەکرێت شەپۆلێکی گەرما لە رۆژی سێشەممە روو لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان بکات و تاوەکوو چوارشەممە و پێنجشەممە بەردەوام بێت.
بەگوێرەی پێشبینییەکانی کەشناسی، بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما لە رۆژی سێشەممە، 28-7-2026 دەست پێدەکات و لە رۆژی چوارشەممەدا کاریگەریی ئەم شەپۆلە دەگاتە لوتکە و بەرزترین ئاستی خۆی تۆمار دەکات.
پێشبینی دەکرێت بەرزترین پلەکانی گەرما لە سەنتەری پارێزگاکان و ئیدارە سەربەخۆکان بۆ رۆژی چوارشەممە بەم شێوەیە بێت:
هەولێر: 47 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 45 پلەی سیلیزی
دهۆک: 46 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە: 46 پلەی سیلیزی
کەرکوک: 48 پلەی سیلیزی
گەرمیان: 50 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 47 پلەی سیلیزی
سۆران: 45 پلەی سیلیزی
راپەڕین: 44 پلەی سیلیزی
لە بەشێکی دیکەی راگەیەندراوەکەدا هاتووە، پێشبینی دەکرێت لە رۆژی پێنجشەممە 30-7-2026 کاریگەریی ئەم شەپۆلە کەمێک لاواز بێت و پلەکانی گەرما بەراورد بە رۆژی چوارشەممە 1 تا 2 پلەی سیلیزی نزم ببنەوە، لەم ماوەیەدا ئاسمان بە گشتی ساماڵ دەبێت، بەڵام ئەگەری هەیە لە رۆژانی چوارشەممە و پێنجشەممەدا خێرایی با لە سەنتەری پارێزگاکانی هەولێر و سلێمانی زیاد بکات و بگاتە سەرووی 30 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا.
کەشناسی ئاماژەی بەوەش کردووە، بۆ رۆژانی دواتر پلەکانی گەرما دەگەڕێنەوە سەر ئاستی ئاسایی و ساڵانەی خۆیان، واتە هەرچەندە پلەکانی گەرما بە بەرزی دەمێننەوە، بەڵام بارستە هەوا سەرەکییەکەی شەپۆلی گەرماکە کەمێک لاواز دەبێت.