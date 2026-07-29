رۆیتەرز: کۆبوونەوەی نێوان سەرۆکوەزیرانی عێراق و جێنشینی سعوودیە هەڵوەشایەوە

پێش کاتژمێرێک

ئاژانسی هەواڵی رۆیتەرز لە زاری سێ سەرچاوەی ئاگادارەوە بڵاویکردەوە، ئەو کۆبوونەوەیەی بڕیاربوو سبەینێ پێنجشەممە لە شاری جەدەی سعوودیە لە نێوان سەرۆکوەزیرانی عێراق و محەمەد بن سەلمان، شازادەی جێنشینی سعوودیە ئەنجام بدرێت، هەڵوەشاوەتەوە.

بەگوێرەی زانیارییەکانی رۆیتەرز، هۆکاری هەڵوەشاندنەوەی کۆبوونەوەکە دەگەڕێتەوە بۆ ئەو هێرشانەی کە لە ماوەی رابردوودا لەلایەن گرووپە چەکدارەکانی عێراق کراونەتە سەر خاکی سعوودیە.

ئەم کۆبوونەوەیە بڕیاربوو وەک هەنگاوێک بۆ بەهێزکردنی پەیوەندییە دیپلۆماسی و ئەمنییەکانی نێوان بەغدا و ریاز بەڕێوەبچێت، بەڵام گرژییە ئەمنییەکان و هێرشە چەکدارییەکان بوونە رێگر لە ئەنجامدانی دیدارەکە لە کاتی دیاریکراوی خۆیدا.

لای خۆیەوە میدیا عەرەبییەکان، هۆکاری هەڵوەشاندنەوەی سەردانەکە بۆ چەند پرسێکی گرنگ دەگەڕێتەوە، لەوانە: هێرشە ئاسمانییەکانی ئەمریکا بە هاوبەشی سعوودی و هەروەها بەڕێوەچوونی کۆبوونەوەیەکی نائاسایی و بەپەلەی ئەنجوومەنی ئاسایشی نیشتمانیی عێراق سەبارەت بە دۆخی ناوچەکە.

دۆخی سیاسی و ئەمنی لە نێوان عێراق و سعوودیە بەهۆی هێرشە درۆنییەکانی گرووپە چەکدارەکان و وەڵامدانەوە سەربازییەکانی ئەمریکا و ریاز گەیشتووەتە ئاستێکی ئاڵۆز، تێیدا ئەمریکا و وڵاتانی کەنداو وەک هاوپەیمانی ستراتیژیی سعوودیە دەردەکەون و لە رێگەی ئۆپەراسیۆنی هاوبەشەوە پارێزگاری لە دامەزراوە نەوتییەکانی ئەو وڵاتە دەکەن.

لە بەرامبەردا، ئێران و بزووتنەوەی ئەنساروڵڵا (حووسییەکان) پاڵپشتی گرووپە چەکدارەکانی عێراق دەکەن بۆ لێدانی بەرژەوەندییەکانی سعوودیە و ئەمریکا، ئەمەش عێراقی کردووەتە مەیدانی جەنگێکی بەوەکالەت لە نێوان بەرەی واشنتن-ریاز لە لایەک و بەرەی تاران-سەنعا لە لایەکی دیکە، بە جۆرێک حکوومەتی عێراق لە نێوان فشاری گرووپە ناوخۆییەکان و هێرشە ئاسمانییەکاندا توانای کۆنترۆڵکردنی دۆخەکەی لەدەستداوە.