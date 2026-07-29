ئەمساڵ چەند هێرش کراوەتە سەر حەشدی شەعبی؟

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لەگەڵ پەرەسەندنی ململانێ و ئاڵۆزییە سەربازییەکانی ناوچەکە لە ساڵی 2026دا، بارەگا و بنکە فەرمییەکانی حەشدی شەعبی لە پارێزگا جیاجیاکانی عێراق کەوتوونەتە بەر زنجیرەیەک هێرشی ئاسمانی و درۆنی.

بەگوێرەی ڕاگەیەندراوە فەرمییەکانی دەستەی حەشدی شەعبی و ئامارە حکوومییەکان، تا کۆتایی مانگی تەممووزی 2026 زیاتر لە 165 هێرشی ئاسمانی کراونەتە سەر هێزەکانی حەشدی شەعبی، کە بەهۆیەوە زیاتر لە 100 چەکدار کوژراون و نزیکەی 300ـی دیکەش بریندار بوون.

قۆناخی یەکەم: 145 هێرش لە ماوەی جەنگی 40 رۆژەدا (شوبات – نیسانی 2026)

بەپێی راگەیەندراوێکی دەستەی گشتیی حەشدی شەعبی کە لە رۆژی هەینی، 10ـی نیسانی 2026 بڵاو کرایەوە، لە ماوەی نێوان 28ـی شوبات تاوەکو 8ـی نیسانی 2026 (ماوەی جەنگی 40 رۆژەی نێوان ئەمریکا، ئیسرائیل و ئێران)، 145 هێرشی ئاسمانی و بۆردومان بۆ سەر بنکەکانیان لە ناوچە جیاجیاکانی عێراق تۆمار کراون.

زیانەکانی قۆناخی یەکەم بەگوێرەی راگەیەندراوی دەستەی حەشدی شەعبی:

80 چەکدار کوژراون.

نزیکەی 270 چەکدار برینداربوون.

ئامانجە بۆردومانکراوەکان، بارەگا سەربازییەکان، کۆگاکانی چەک و تەقەمەنی و خاڵەکانی پشکنین لە پارێزگاکانی ئەنبار، نەینەوا، کەرکووک و سەڵاحەدین.



قۆناخی دووەم: هێرشە هاوبەشەکانی سعوودیە و ئەمریکا لە 29ـی تەممووزی 2026

لە نوێترین پەرەسەندندا، ئەمڕۆ چوارشەممە، 29ی تەممووزی 2026 بۆ یەکەمجار سعوودیە بە هەماهەنگی لەگەڵ ئەمریکا هێرشی کردە سەر چەند بنکە و بارەگایەکی دەستەی حەشدی شەعبی؛ دەستەکەش لە راگەیەندراوێکی بەپەلەدا شوێنی هێرشەکان و ئاماری سەرەتایی قوربانییەکانی بڵاو کردەوە.

زیانەکانی هێرشەکانی 29ـی تەممووز بەگوێرەی راگەیەندراوی دەستەی حەشدی شەعبی

قوربانییان: لانی کەم 20 چەکدار کوژراون و 32ـی دیکەش بریندار بوون (ئاماری سەرەتایی).

زیانی ماددی: زیانی زۆر بەر باڵەخانە، ئۆتۆمبێل و کەلوپەلە سەربازییەکانی دەستەکە کەوتووە.

پارێزگا بەئامانجگیراوەکان: بەغدا، بەسرە، نەینەوا، واسیت، کەرکووک، کەربەلا و دیالە.



هەڵوێستی حکوومەتی عێراق و دەستەی حەشدی شەعبی

دوای هێرشەکان، سەرۆک وەزیرانی نوێی عێراق، عەلی زەیدی سەرپەرشتیی کۆبوونەوەیەکی بەپەلەی ئەنجوومەنی ئاسایشی نیشتمانیی کرد، تا ساتی ئامادەکردنی ئەم هەواڵە، هەڵوێستی فەرمیی حکوومەتی عێراق ڕانەگەیەندراوە. پێشتریش نووسینگەی سەرۆک وەزیرانی پێشووی عێراق، محەمەد شیاع ئەلسودانی، دوای هێرشە ئاسمانییەکانی ماوەی جەنگی 40 ڕۆژە چەندین جار بە فەرمی ڕایگەیاند کە بەئامانجگرتنی بارەگا فەرمییە ئەمنییەکان پێشێلکارییەکی ڕوونی سەروەریی خاکی عێراقە.

لەلایەن خۆشییەوە حەشدی شەعبی لە ڕاگەیەندراوەکەیدا ئاماژەی بەوە داوە کە ئامارەکان سەرەتایین و لیژنە تایبەتمەندەکانیان بەردەوامن لە کارە مەیدانییەکانیان بۆ هەڵسەنگاندن و ئامارکردنی تەواوی زیانەکان و تێکڕای زانیارییەکان.