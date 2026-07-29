هادی عامری: هێرشەکەی سعوودیە دەستدرێژییەکی تاوانکاریی بێ پاساوە

پێش کاتژمێرێک

ئەمرۆ چوارشەممە، 29ـی تەممووزی 2026، هادی عامری، ئەمیندارى گشتیی رێکخراوی بەدر لە راگەیەندراوێکدا، بە توندی سەرکۆنەی ئەو هێرش و دەستدرێژییانەی کرد کە کراونەتە سەر سەروەریی عێراق و بارەگاکانی حەشدی شەعبی، کە بووەتە هۆی کوژران و برینداربوونی ژمارەیەک لە چەکداران و ئەندامانی حەشد.

عامری لە راگەیەندراوەکەدا ئاماژەی بەوەداوە، ئەم هێرشە لەلایەن هێزەکانی سعوودییەوە و بە پشتیوانیی فڕۆکە جەنگییەکانی ئەمریکا بۆسەر خاکی عێراق کراوە، وەک "دەستدرێژییەکی تاوانکاریی بێ پاساو" بۆ سەر سەروەریی وڵات لەقەڵەم دەدرێت.

ئەمینداری گشتیی رێکخراوی بەدر داوای لە حکوومەتی عێراق کرد هەڵوێستێکی توند بەرامبەر بەم بەزاندنەی سەروەریی وڵات بگرێتە بەر کە بڕبڕەی پشتی ئاسایش و سەقامگیرییە، هەروەها جەختی لەوە کردەوە، ئەم هەڵوێستەی ئەمریکا داوای پێداچوونەوەیەکی گشتگیر دەکات بۆ تەواوی پەیوەندییەکان و رێککەوتننامە ئەمنییەکانی نێوان بەغدا و واشنتن.

عامری باسی لەوەش کرد، گەلی عێراق تووشی سەرسوڕمان بووە لە رەفتارەکانی سعوودیە کە سەرەڕای هەوڵەکانی عێراق بۆ کردنەوەی لاپەڕەیەکی نوێ لە پەیوەندییەکانی هاوسێیەتی و ئاشتی، بەڵام سعوودیە گەڕاوەتەوە سەر هەمان سیاسەتی دژایەتیکردن بە مەبەستی لاوازکردنی رۆڵی عێراق لە ناوچەکەدا.

لە کۆتایی راگەیەندراوەکەدا، هادی عامری گوتی: ناوچەکە لەبەردەم قۆناخێکی هەستیاردایە کە پێویستی بە هەڵوێستێکی نیشتمانیی یەکگرتووی عێراقییەکان هەیە بۆ بەرگریکردن لە سەروەری و پاراستنی خوێنی هاووڵاتییان. هەروەها سەرەخۆشی لە بنەماڵەی کوژراوان کرد و هیوای چاکبوونەوەی خێرای بۆ بریندارەکان خواست.

ئەمە لەکاتێکدایە ئەمڕۆ سعوودیە بەهاوبەشی ئەمریکا هێرشی کردە سەر بارەگاکانی حەشدی شەعبی و بەچڕی بۆردومانی کرد، بەگوێرەی راگەیەندراوی دەستەی حەشدی شەعبی بەهۆی هێرشەکانەوە 20 چەکدار کوژراون و 32ـی دیکەش برینداربوون.