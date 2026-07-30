سوپاسالاری حەشدی شەعبی رەتیدەکاتەوە چەک رادەستی دەوڵەت بکەن

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سوپاسالاری حەشدی شەعبی، عەبدولعەزیز مەحمەداوی ناسراو بە (ئەبو فەدەک)، رەتیدەکاتەوە چەکی هێزەکانی مقاوەمە رادەستی دەوڵەت بکەن.

لەگرتەیەکی ڤیدیۆیدا، عەبدولعەزیز مەحمەداوی، لە رێوڕەسمی بەخاکسپاردنی بەشێک لە کوژراوەکانی حەشدی شەعبی لە هێرشەکەی ئەمریکا و سعوودیە دەردەکەوێت و دەڵێت: چەکی بەرەی مقاوەمە هەرگیز رادەستی دەوڵەت ناکرێت.

مەحمەداوی لە وەڵامی هاووڵاتییەکدا کە سەبارەت بە رادەستکردنی چەک بە دەوڵەت پرسیاری لێدەکات، دەڵێت "کێ چەکەکە وەردەگرێتەوە، چ پیاوێک هەیە بتوانێت چەک وەربگرێتەوە؟".

ئەم لێدوانەی سوپاسالاری حەشدی شەعبی دوای ئەوە هات کە بەرەبەیانی رۆژی چوارشەممە، 29ـی تەممووزی 2026، بارەگاکانی حەشدی شەعبی کەوتنە بەر هێرشێکی ئاسمانیی هاوبەشی ئەمریکا و سعوودیە.

لای خۆیەوە، فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمریکا (سێنتکۆم) رایگەیاند، فڕۆکە جەنگییەکانی ئەمریکا و سعوودیە هێرشی وردیان کردووەتە سەر هەندێک لە کۆگاکانی چەک و شوێنەکانی پشتیوانی لۆجیستی حەشدی شەعبی لە چەند ناوچەیەکی رۆژهەڵاتی عێراق.

لە بەرامبەردا، دەستەی حەشدی شەعبی رایگەیاند، لە ئەنجامی ئەو هێرشە هاوبەشەی ئەمریکا و سعوودیە کە بارەگاکانیان لە چەند پارێزگایەکی عێراق کردووەتە ئامانج، لانیکەم 20 ئەندامیان کوژراون و 32ـی دیکەش بریندار بوون.

هاوکات ئەمریکا فشاری زۆری لە حکوومەتی عێراق کردووە بۆ ئەوەی چەکدارانی حەشدی شەعبی و گرووپەچەکدارەکانی دیکە چەکیان رادەستی دەوڵەت بکەنەوە و خۆیان هەڵوەشێننەوەم کە تاوەکوو ئێستا سێ گرووۆی چەکدار کە بریتین لە 'سەرایا سەلام، کەتائیب ئیمام عەلی و رێکخراوی بەدر' چەکیان راسدەستی دەوڵەت کردووەتەوە، بەڵام ئەو گرووپە چەکدارانەی نزیکن لە ئێران رەتیان کردووەتەوە چەکد رادەست بکەن.