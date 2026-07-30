سەرۆکوەزیران و کونسوڵی ئەڵمانیا دۆخی عێراق و ناوچەکەیان تاوتوێ کرد

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 30ـی تەممووزی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پێشوازی لە ئالبرێشت فون ڤیتکە، کونسوڵی گشتیی ئەڵمانیا لە هەرێمی کوردستان کرد، بە بۆنەی کۆتاییهاتنی ئەرکە دیپلوماتییەکەی.

لە دیدارەکەدا، سەرۆکی حکوومەت، سوپاسی کونسوڵی گشتیی ئەڵمانیای کرد بۆ کارکردنی لەپێناو پێشخستنی زیاتری پەیوەندییەکانی ئەڵمانیا و هەرێمی کوردستان. هیوای سەرکەوتنیشی لە ئەرکی داهاتوویدا بۆ خواست.

چاکسازییەکانی حکوومەت لە کەرتە جۆراوجۆرەکان و گرنگیی بەردەوامبوونی پشتیوانیی پێشمەرگە و پاراستنی ئاسایش و ئارامیی هەرێمی کوردستان، دوایین گۆڕانکاری و پێشهاتەکانی دۆخی گشتیی عێراق و ناوچەکە، بەشێکی دیکەی گفتوگۆکانی کۆبوونەوەکە بوو.