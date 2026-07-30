سەرۆك بارزانی و حەلبووسی جەختیان لە هەماهەنگی و پەیوەندیی نێوان لایەنە سیاسییەكانی عێراق کردەوە

پێش کاتژمێرێک

سەرۆك بارزانی لەگەڵ سەرۆكی پارتی تەقەدوم دوایین پێشهات و گۆڕانكارییەكانی عێراق و ناوچەكەیان تاوتوێ کرد.

بارەگای بارزانی بڵاویکردووەتەوە، ئەمڕۆ پێنجشەممە 30ی تەممووزی 2026، سەرۆك مەسعود بارزانی پێشوازی لە محەمەد حەلبووسی سەرۆكی پارتی تەقەدوم و سەرۆكی پێشووتری ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق و شاندێكی یاوەری كرد.

لە دیدارەكەدا رۆشنایی خرایە سەر بارودۆخی سیاسیی عێراق و دوایین پێشهات و گۆڕانكارییەكانی عێراق و ناوچەكە.

هەر لەو دیدارەدا بیروڕا لەبارەی پەیوەندییەكانی نێوان حكوومەتی هەرێمی کوردستان و حكوومەتی عێراقی فیدڕاڵ ئاڵوگۆڕ كرا و جەخت لە هەماهەنگی و پەیوەندیی نێوان لایەنە سیاسییەكانی عێراق كرایەوە بۆ تێپەڕاندنی بەربەست و ئاستەنگەكان و چارەسەركردنی كێشەكان.