مەسرور بارزانی و حەلبووسی جەخت لە پاراستنی سیستەمی فیدراڵی و مافە دەستوورییەکان دەکەنەوە

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سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێشوازی لە محەممەد ئەلحەلبووسی، سەرۆکی حزبی تەقەدوم کرد و پێکەوە تاوتوێی گرنگیی هاریکاریی هێزە سیاسییەکانیان کرد بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئاستەنگەکان و پاراستنی بنەماکانی دیموکراسی لە عێراقدا.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 30ـی تەممووزی 2026، نووسینگەی سەرۆکی حکوومەت رایگەیاند؛ مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، پێشوازی لە محەممەد حەلبووسی، سەرۆکی حزبی تەقەدوم و شاندێکی یاوەری کرد.

هەردوولا جەختیان لە پێویستیی پەرەپێدانی پەیوەندی و هاریکاری و هاوئاهەنگیی هێز و لایەنە سیاسییەکانی عێراق بۆ رووبەڕووبوونەوەی کێشە و ئاستەنگ و ئاڵنگارییە جۆراوجۆرەکان كرد.

هەردوولا هاوڕا بوون لەسەر گرنگیی پاراستنی سیستەمی دیموکراسی و فیدراڵیی عێراق و پشتیوانیکردنی حکوومەتی فیدراڵ لەپێناو پاراستنی مافە دەستوورییەکانی گشت پێکهاتەکان و خزمەتکردنی سەرجەم هاووڵاتییانی عێراق بەشێوەیەکی دادپەروەرانە و بێ جیاوازی.