لە ساڵیادی ئەنفالی بارزانییەکاندا سەرۆکوەزیرانی عێراق پەیامێکی بڵاوکردەوە

پێش کاتژمێرێک

عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق لە یادی ٤٣ ساڵەی ئەنفالی بارزانییەکاندا ڕایگەیاند، ئەو تاوانە بەشێک بوو لە هەوڵە شکستخواردووەکانی ڕژێمی پێشوو بۆ سڕینەوەی ناسنامەی کورد، جەختیشی لە پاراستنی سیستەمە دیموکراتی و فیدراڵییەکەی عێراق کردەوە.

ئەمڕۆ، عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق پەیامێکی بەبۆنەی ساڵیادی جینۆسایدی بارزانییەکان بڵاوکردەوە و ئاماژەی بەوە کرد، ئەم تاوانە لە چوارچێوەی زنجیرەیەک سەرکوتکاری و دروستکردنی گۆڕی بەکۆمەڵدا بوو، بەڵام لە کۆتاییدا دیکتاتۆری نەیتوانی ئیرادەی گەلی عێراق لە دژی زۆرداری بشکێنێت.

لە پەیامەکەیدا، سەرۆکوەزیرانی عێراق سەرەخۆشی و هاوخەمی قووڵی خۆی ئاراستەی گەلی کورد، سەرکردایەتی پارتی دیموکراتی کوردستان و بە تایبەتی سەرۆک بارزانی کرد.

عەلی زەیدی ڕایگەیاند: "شانازی بەو قوربانییە مەزنانەوە دەکەین کە شانبەشانی پێکهاتەکانی دیکەی عێراق دران و بوونە هۆی هەڵاتنی خۆری ئازادی و دامەزراندنی سیستەمە دیموکراتییە فیدراڵییەکەمان، کە تێیدا هەمووان لە سایەی مافە دەستوورییەکان و کەرامەتدا دەژین."

لە کۆتایی پەیامەکەیدا، سەرۆکوەزیرانی عێراق دووپاتی کردەوە کە حکومەتەکەی بەردەوام دەبێت لەسەر کارکردنی نیشتمانیی دڵسۆزانە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی تەحەدییەکان، لە پێناو بونیادنانی عێراقێکی بەهێز، ئازاد و خاوەن سەروەریی تەواو.