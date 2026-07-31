وەزیری دارایی عێراق: مانگانە بۆ مووچە پێویستمان بە نزیکەی 8 تریلیۆن دینارە

پێش کاتژمێرێک

وەزیری دارایی عێراق هۆشداری لەبارەی بوونی کێشە لە دابینکردنی نەختینە بۆ مووچەی فەرمانبەران دەدات و رایدەگەیەنێت، بەهۆی کەمبوونەوەی داهاتەکانەوە، کورتهێنانێکی گەورە لە بودجەی مووچەدا دروست بووە.

فالح ساری، وەزیری دارایی عێراق لە کۆبوونەوەیەکدا لەگەڵ ژمارەیەک لە ئەندامانی پەرلەمان رایگەیاند، عێراق لەبەردەم کێشەیەکی جیدیی دارایی دایە بۆ دەستخستنی پارەی پێویست و دابەشکردنی مووچەی فەرمانبەران. ئاماژەی بەوەش کرد، تەنها بۆ دابینکردنی مووچەی یەک مانگ، حکوومەت پێویستی بە 7 تریلیۆن و 800 ملیار دینار هەیە.

وەزیری دارایی دەشڵێت: "لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا، وەزارەتی دارایی بڕی سێ تریلیۆن دیناری بۆ ژمارەیەک وەزارەت خەرج کردووە، بەڵام هێشتا بە بڕی 3 تریلیۆن و 300 ملیار دینار کورتهێنان لە بودجەی مووچەدا هەیە."

سەبارەت بە هەوڵەکانی وەزارەتەکەشی بۆ تێپەڕاندنی ئەم دۆخە، فالح ساری جەختی کردەوە، کە بەردەوام لەگەڵ سەرچاوەکانی داهات لەسەر هێڵن بۆ ئەوەی بتوانن پارەی پێویست بۆ مووچە کۆبکەنەوە و ئەو تەنگژە داراییەی دروست بووە تێپەڕێنن.