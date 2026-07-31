سەباح نوعمان: ئاسایش و سەروەریی عێراق هێڵی سوورە و سازشی لەسەر ناکرێت

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فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق، رێنمایی بە پەلەی دەرکرد بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی ئامادەباشی و هۆشیاریی سەربازی بۆ بەرزترین ئاست لە سەرجەم سەربازگە، بنکە و بارەگاکانی حەشدی شەعبی. ئەم هەنگاوە لەپێناو پووچەڵکردنەوەی هەر هەوڵێکی دزەکردن یان بە ئامانجگرتن دێت لە سایەی پەرەسەندنی گرژییە ناوچەییەکاندا.

هەینی، 31ـی تەممووزی 2026، سەباح نوعمان، گوتەبێژی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق، بە ئاژانسی هەواڵی عێراقییەی راگەیاند: دۆخی ئەمنیی عێراق بەهۆی پەرسەندنی تەنگژە ناوچەییەکانەوە لە تاقیکردنەوەیەکی راستەقینە و ڕاستەوخۆدایە؛ ئەم گرژییانە فشارێکی سەروەری و مەیدانیی گەورە دروست دەکەن، بە تایبەتی لەگەڵ هەوڵی هەندێک لایەنی دەرەکی بۆ بەکارهێنانی خاک و ئاسمانی عێراق لە ململانێ دوولایەنەکانیاندا."

ئاماژەی بەوە کرد، "لەگەڵ ئەوەشدا، هەڵسەنگاندنی مەیدانیی ئێمە جەخت لەوە دەکاتەوە کە سیستەمە سەربازی و ئەمنییەکانمان لە بەرزترین ئاستدان، کار دەکەن بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ ئەم لێکەوتانەدا و، پارێزراویی گۆڕەپانی ناوخۆمان بە پلەی یەکەم بەستراوەتەوە بە یەکگرتوویی بڕیاری ئەمنی و یەکڕیزیی سەرچاوەکەی لەژێر چەتری فەرماندەیی گشتیدا."

گوتەبێژی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق، دەشڵێت: گرژییە ناوچەییەکان بە پێشێلکاری و هەڕەشەیەکی بەردەوام بۆ سەر سەقامگیری دادەنرێن ئەگەر بۆ شڵەژاندنی ناوخۆ بەکاربهێنرێن، بە تایبەتی کاتێک لایەنە دەرەکییەکان هێرشی یەکلایەنە ئەنجام دەدەن یان ئاسمانی عێراق دەکەنە مەیدانی ئۆپەراسیۆنەکانیان، هەڕەشەکە تەنیا لە زیانە مادییەکانی هێرشەکاندا نییە، بەڵکو لە هەوڵداندایە بۆ راکێشانی وڵاتە بۆ ناو جەمسەربەندییەکانی ململانێکە."

سەباح نوعمان جەختی کردەوە، "رووبەڕووبوونەوەی ئێمە بۆ ئەم هەڕەشەیە لە جێگیرکردنی بنەمایەکی پتەوەوە دەست پێدەکات؛ پاراستنی ئاسایش و سەروەريی عێراق هێڵی سوورە و ناکرێت ببێتە بابەتێک بۆ سازشی ناوچەیی و، پاراستنی ئاسایشی ناوخۆمان تەنها لە ئەستۆی دامەزراوە سەربازی و ئەمنییەکانی دەوڵەتدایە."

هاوکات باسی لەوەش کرد، عێراق هەرگیز نابێتە بەشێک لە ململانێکانی ناوچەکە و نابێتە شوێنێکیش بۆ هێرشکردنە سەر هیچ وڵاتێک.

جەختی لەوە کردەوە، دەبێت چەک تەنیا لە دەستی دەوڵەتدا بێت و هەرگیز رێگە بە هەر رەفتار یان جووڵەیەکی تاکەکەسیی ناپەرپرسانە لە دەرەوەی چوارچێوەی فەرماندەیی گشتیی هێزە چەکدارەکاندا نادرێت.

لە درێژەی قسەکانیدا ئەوەشی خستەڕوو، عەلی زەیدی، رێنمایی توند و بە پەلەی ئاراستەی سەرجەم فەرماندە مەیدانییەکان کردووە، کە تێیدا فەرمانی کردووە بە بەرزکردنەوەی ئاستی ئامادەباشی و هۆشیاری بۆ بەرزترین ئاست لە سەرجەم سەربازگە و بنکە سەربازییەکان، لە سەرووشیانەوە بارەگا فەرمییەکانی پێکهاتەکانی هێزە چەکدارەکان و دەستەی حەشدی شەعبی.

ئاماژەی بەوەش کرد، "بونیادنانەوەی بەرگریی ئاسمانی لە پێشینەی کارەکانە بۆ پاراستنی سەروەریی نیشتمانی، بۆیە ڕێکارەکانی ئێستا بەرەو خێراکردنی دابینکردنی سیستەمەکانی ڕادار و بەرگریی ئاسمانیی مۆدێرن دەچن."

گوتیشی: هەوڵەکانمان بۆ تۆمارکردنی فەرمیی پێشێلکارییە ئاسمانییەکانە، بە ئامانجی ناچارکردنی لایەنەکان بۆ ڕێزگرتن لە سەروەریی عێراق، تا دەگاتە تەواوکردنی تۆڕێکی بەرگریی ئاسمانیی هەمەلایەنە کە پاراستنی تەواوی ئاسمانی وڵات گەرەنتی بکات."