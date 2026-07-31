پۆلیسی هەولێر: تۆمەتباری سەرەکیی رووداوەکەی گەڕەکی باداوە دەستگیر کرا

پۆلیسی هەولێر وردەکاریی ڕووداوی کوشتنەکەی بەربەیانی ئەمڕۆی باداوە رادەگەیەنێت

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی پارێزگای هەولێر رایگەیاند: هێزەکانیان بە هەماهەنگی لەگەڵ پۆلیسی دهۆک، توانیویانە لە ماوەیەکی کەمدا تۆمەتباری سەرەکیی رووداوی کوشتنەکەی بەربەیانی ئەمڕۆی گەڕەکی باداوەی شاری هەولێر دەستگیربکەن، کە دوای ئەنجامدانی تاوانەکە بەرەو پارێزگای دهۆک هەڵاتبوو.

بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی پارێزگای هەولێر، لە راگەیەنراوێکدا رایگەیاند: بەربەیانی ئەمڕۆ هەینی 31ـی تەممووزی 2026، دوای ئاگادارکردنەوەمان لە رووداوێکی کوشتن لە گەڕەکی باداوەی شاری هەولێر، هێزەکانمان دەستبەجێ گەیشتنە شوێنی رووداوەکە.

بە پێی راگەیەنراوەکە، پاش کۆکردنەوەی زانیارییە سەرەتاییەکان، دەرکەوت کە تۆمەتباری سەرەکیی تاوانەکە بەرەو پارێزگای دهۆک هەڵاتبوو، لەسەر ئەم بنەمایەش تیمەکانی بەدواداچوون راستەوخۆ دەستبەکار بوون.

بەڕێوەبەرایەتییەکە ئاماژەی بەوە کرد، لە رێگەی هەماهەنگییەکی خێرا و ئاستبەرز لە نێوان بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی پارێزگای هەولێر و بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی پارێزگای دهۆک، توانرا لە ماوەیەکی کورتدا شوێنی تۆمەتبارەکە دیاریی بکرێت و دەستگیر بکرێت.

پۆلیسی هەولێر، باسی لەوە کرد، بە پێی ئەنجامی لێکۆڵینەوە سەرەتاییەکان، دەرکەوت پاڵنەری پشت رووداوەکە پەیوەندی بە "کێشەیەکی خوێنداری" پێشینەوە هەبووە.

بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی پارێزگای هەولێر، ئەوەشی خستەڕوو، ئێستا پەڕاوی لێکۆڵینەوەی تایبەت بە کەیسەکە کراوەتەوە و سەرجەم رێکارە یاساییە پێویستەکان بەرامبەر بە تۆمەتبارەکە بەردەوامن.