بەرپرسێکی حکوومەتی عێراق: دڵنیایی لە ناردنی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێم دراوە

پێش کاتژمێرێک

بەرپرسێکی حکوومەتی عێراق، دڵنیایی دەداتە فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان کە شایستە داراییەکانیان دەنێردرێت و رایدەگەیەنێت، زیادکردنی هەناردەکردنی نەوت لە رێگەی بەندەری جەیهانەوە، باشترین و خێراترین بژاردەیە بۆ دابینکردنی سیولە و چارەکردنی کێشەی دواکەوتنی مووچە.

شەممە، 1ـی ئابی 2026، بەرپرسێکی حکوومەتی عێراق، تایبەت بە کوردسان24ـی راگەیاند: بەهۆی وەستانی هەناردەکردنی نەوتەوە، دابەشکردنی مووچەی فەرمانبەرانی عێراق و هەرێمی کوردستان رووبەڕووی دواکەوتن دەبێتەوە.

ئەو بەرپرسە ئاماژەی بەوەش دا، حکوومەت تەواوی تواناکانی خستووەتە گەڕ بۆ دۆزینەوەی سەرچاوە و رێگەی جێگرەوە بۆ هەناردەکردنی نەوت لە دەرەوەی گەرووی هورمز و، رێککەوتنی ئەم دواییەی نێوان بەغدا و ئەنقەرەش لەم چوارچێوەیەدا ئەنجام دراوە.

ئەو بەرپرسەی حکوومەتی عێراق روونیشی کردەوە، وەزارەتی دارایی فیدراڵ مانگانە پێویستی بە نزیکەی 11 تریلیۆن دینار هەیە بۆ دابینکردنی مووچە، لە کاتێکدا داهاتی ئێستای نەوت تەنیا نزیکەی ٣ تریلیۆن دینارە. ئامانجی سەرەکیی حکوومەت ئەوەیە لە رێگەی سەرچاوە ناوخۆیی و نانەوتییەکانی دیکەوە ئەم کورتهێنانە پڕ بکاتەوە؛ بەڵام بەهۆی گەورەیی کەلێنە داراییەکە، کۆکردنەوەی ئەو بڕە پارەیە پێویستی بە کات هەیە، ئەمەش کاریگەریی راستەوخۆی لەسەر کاتی دابەشکردنی مووچە دەبێت تا ئەو کاتەی پارەکە بە تەواوی ئامادە دەکرێت.

سەبارەت بە شایستە داراییەکانی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان و رێککەوتنی زیادکردنی هەناردەی نەوت لە رێگەی تورکیاوە، ئەو بەرپرسەی حکوومەتی عێراق رایگەیاند: "دڵنیایی تەواو دراوە کە مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دەنێردرێت و دواکەوتنی ئێستاش تەنیا پەیوەندی بە دۆخی نالەباری داراییەوە هەیە."

جەختیشی لەوە کردەوە، زیادکردنی هەناردەکردنی نەوت لە رێگەی بەندەری جەیهانی تورکییەوە، باشترین بژاردە و هەنگاوی ئەرێنییە بۆ دابینکردنی سیولە و دابەشکردنی مووچەی فەرمانبەران لە کاتی خۆیدا.