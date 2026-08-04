ژمارەی قوربانیانی بوومەلەرزەکەی ڤەنزوێلا بۆ زیاتر لە شەش هەزار کەس بەرز بووەوە

پێش 18 خولەک

خۆرخی رۆدریگێز، سەرۆکی کۆمەڵەی نیشتمانیی ڤەنزوێلا رایگەیاند، ژمارەی گیانلەدەستدان بەهۆی بوومەلەرزە دووانەکەی مانگی حوزەیرانی رابردوو گەیشتووەتە 6,125 کەس، لە کاتێکدا زیاتر لە 16 هەزار باڵەخانە بە نەشیاو بۆ نیشتەجێبوون دیاریکراون.

ئەم ئامارە نوێیە دوای چەند هەفتەیەک لە کارەساتی بوومەلەرزە دووانەکەی 24ی حوزەیران دێت کە بە گوڕی 7.2 و 7.5 پلە بەپێی پێوەری رێختەر پارێزگای کەناراوی لا گوایرا و پایتەختی وڵاتەکەیان کاراکاسی هەژاند، و بووە هۆی داڕووخانی 190 باڵەخانە بە تەواوی. ئاماری پێشووی گیانلەدەستدان 5,546 کەس بوو، بەڵام ئێستا گەیشتووەتە 6,125 کەس و نزیکەی 17 هەزار کەسی تریش بریندارن.

خۆسێ ئەلیخاندرۆ تێران، پارێزگاری لا گوایرا رایگەیاندووە نزیکەی 1,400 کەس بە فەرمی بێسەروشوێنن، هەرچەندە بەپێی خەمڵاندنی پسپۆڕان ژمارەی راستەقینەی بێسەروشوێنبووان دەگاتە نزیکەی 10 هەزار کەس. هەروەها دەسەڵاتداران رایانگەیاندووە، زیاتر لە 16,200 خانوو و باڵەخانە مەترسیی رووخانیان لەسەرە و شیاوی نیشتەجێبوون نین، ئەمەش وایکردووە نزیکەی 24 هەزار هاووڵاتی لە لا گوایرا و کاراکاس لە کەمپی کاتی و حەشارگە ناڕێکخراوەکاندا بژین.

بۆ هاوکاریکردنی زیانمەندانی بوومەلەرزەکە، پەرلەمانتارانی ڤەنزوێلا بە کۆی دەنگ یاسایەکی نوێیان پەسەند کرد کە پرۆسەی بەکرێدانی خانووبەرە ئاسان دەکات، و سەرجەم یاساکانی رابردووی سەردەمی چاڤیستە چەپڕەوەکانی دژ بە بەکرێدان هەڵوەشاندەوە.

دێلسی رۆدریگێز، سەرۆکی کاتیی ڤەنزوێلا رایگەیاند: "پێشبینی دەکەین نزیکەی 400 هەزار خانوو سوودمەند بن لەم یاسا نوێیە کە سوود بە خاوەن مڵک و کرێچی دەگەیەنێت." دێلسی پێشتر بەڵێنی دابوو کە تا کۆتایی ئەمساڵ 4,000 خانوو بۆ زیانمەندەکان دابین بکات و ئامانجیانە ئەم ژمارەیە لە ساڵی 2027دا 10,000 خانوو تێپەڕێنێت.

دێلسی رۆدریگێز، سەرۆکی کاتیی وڵاتەکە لە ژێر چاودێریی توندی واشنتندا کارەکانی بەڕێوەدەبات، دوای ئەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە مانگی کانوونی دووەمی رابردوودا نیکۆلاس مادۆرۆ، سەرۆکی پێشووی ڤەنزوێلایان لە دەسەڵات دوورخستەوە.