25 ویلایەتی ئەمریکا سکاڵا دژی ئیدارەی ترەمپ تۆمار دەکەن

پێش 24 خولەک

هاوپەیمانییەک لە 25 ویلایەتی ئەمریکا بە سەرکردایەتیی دیموکراتەکان، سکاڵایەکی یاساییان دژی ئیدارەی دۆناڵد ترەمپ پێشکەش کرد بۆ رەتکردنەوەی باجە گومرگییە نوێیەکانی سەر کاڵای هاوردەکراو لە 60 هاوبەشی بازرگانیی واشنتنەوە.

بەپێی ئاژانسی هەواڵی رۆیتەرز، نووسینگەی داواکاری گشتیی ویلایەتی ئۆریگۆن رایگەیاند، سکاڵاکە رۆژی دووشەممە لە دادگای بازرگانیی نێودەوڵەتیی ئەمریکا لە نیویۆرک تۆمارکراوە.

ئەم هەنگاوە یاساییە دوای ئەوە دێت کە مانگی رابردوو چەندین کۆمپانیای بچووکی ئەمریکی لە یەکەم رۆژی جێبەجێکردنی باجە گومرگییەکاندا هانایان بۆ دادگا برد بۆ راگرتنی بڕیارەکە. پێشتر چەندین ویلایەت و کۆمپانیای بچووک توانیبوویان رێگری لە بڕیارە هاوشێوەکانی ترەمپ بکەن لە خولی دووەمی سەرۆکایەتیکردنیدا، بەڵام ناوبراو سەرەڕای شکستە یاساییە بەردەوامەکانی، لە هەوڵەکانی بۆ سەپاندنی باجە نوێ بەردەوامە.

ئیدارەی ترەمپ لە 24ـی تەممووزدا باجی نوێی بە رێژەی 10% و 12.5% بەسەر هاوردەکردنی کاڵا لە 60 هاوبەشی بازرگانی (لەوانەش یەکێتیی ئەوروپا) سەپاند، بەو بیانووەی کە ئەو دەوڵەتانە هەنگاوی پێویستیان نەناوە بۆ رێگریکردن لە هەناردەکردنی ئەو کاڵایانەی بە کاری زۆرەملێ بەرهەم هێنراون. جێبەجێکردنی ئەم بڕیارە نوێیە هاوکات بوو لەگەڵ بەسەرچوونی باجە جیهانییەکانی پێشوو کە 10% بوون.

رەیفیڵد، داواکاری گشتیی ویلایەتەکە لە راگەیەندراوێکدا رایگەیاند: "سەرەڕای شکستە یاساییەکانی پێشووی، ترەمپ جارێکی تر هەوڵ دەدات ئاڵۆزی و پشێویی زیاتر بۆ خێزان و کۆمپانیا ناوخۆییەکانی ئۆریگۆن دروست بکات. ئێمە هەموو تێچووی ئەم بڕیارە نایاساییانە دەدەین، نەک حکوومەتە دەرەکییەکان."

ترەمپ باجە گومرگییەکانی کردووەتە بەردی بناغەی سیاسەتی دەرەوەی خۆی، تەنانەت دوای تووشبوونی بە شکستێکی گەورە لە دادگای باڵای ئەمریکا. لە 20ی شوباتی رابردوودا، دادگای باڵا زۆربەی ئەو باجە گومرگییە بەربڵاوانەی رەتکردەوە کە ترەمپ سەپاندبوونی، و بڕیاری دا کە "یاسای دەسەڵاتە ئابوورییە نائاساییە نێودەوڵەتییەکان" هیچ دەسەڵاتێک ناداتە سەرۆک تا بە تاکلایەنە باجە گومرگی بەسەر هاوبەشە بازرگانییەکاندا بسپێنێت.