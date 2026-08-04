بۆ ماوەی رۆژێک هاتوچۆ لە مەرزی سەیران بەن رادەگیرێت

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەرایەتی مەرزی سەیران بەن ئاگادارییەکی گرنگ ئاڕاستەی گەشتیاران، هاووڵاتیان و شۆفێرانی بارهەڵگر دەکات و رایدەگەیەنێت کە ئەمڕۆ هاتوچۆ لە مەرزەکە رادەگیرێت.

بەگوێرەی راگەیەندراوێکی فەرمی مەرزی سەیران بەن، ئەمڕۆ سێشەممە، 4ـی ئابی 2026، ئاگاداری سەرجەم لایەک دەکەنەوە ئەمڕۆ سێشەممە، هاتوچۆی بازرگانی و گەشتیاری لە مەرزی سەیران بەن بە رووی هاووڵاتیاندا دادەخرێت.

سەبارەت بە هۆکاری داخستنی مەرزەکە، لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە: "داخستنی مەرزەکە تەنیا بۆ ماوەی یەک رۆژە، ئەویش بەهۆی پشووی فەرمی لە کۆماری ئیسلامی ئێران بەبۆنەی یادی چلەی (ئیمام حوسێن)."

هەروەها ئەوەش خراوەتە روو، لە دوای کۆتایی هاتنی پشووەکە، واتە سبەی چوارشەممە 5ـی ئاب، جووڵەی بازرگانی و هاتوچۆی گەشتیاران لە مەرزی سەیران بەن ئاسایی دەبێتەوە و دەستپێدەکاتەوە.