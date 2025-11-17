شرکت دار گلوبال عربستان سعودی از همکاری جدید خود با سازمان ترامپ خبر داد

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – شرکت توسعه‌دهنده سعودی دار گلوبال، امروز دوشنبه ۱۷ نوامبر پیش از مذاکرات محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در واشنگتن، از همکاری جدید خود با سازمان ترامپ در مالدیو خبر داد.

شرکت دار گلوبال، که در بورس لندن فهرست شده است، در بیانیه‌ای اعلام کرد که این طرح شامل ساخت یک هتل لوکس تحت برند ترامپ اینترنشنال است و سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق توکن‌های دیجیتال در تامین مالی آن مشارکت کنند.

دار گلوبال و امپراتوری املاک خانواده ترامپ در حال حاضر در چندین طرح در عمان، امارات متحده عربی و عربستان سعودی شریک هستند.

در ماه سپتامبر، سازمان ترامپ قراردادی برای احداث یک "مجتمع چندمنظوره" در شهر ساحلی جده عربستان سعودی در طرحی به ارزش یک میلیارد دلار توسط دار گلوبال امضا کرد.

انتظار می‌رود ولیعهد عربستان سعودی، حاکم بالفعل این کشور، روز سه‌شنبه برای اولین سفر خود پس از هفت سال، به کاخ سفید برود.

این شاهزاده روابط خوبی با ترامپ دارد و در ماه مه از او در عربستان سعودی استقبال کرد و متعهد به سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد دلاری شد.

سازمان ترامپ، از سال ۲۰۱۶ توسط دونالد ترامپ جونیور و اریک ترامپ اداره می‌شود، اگرچه پدرشان همچنان از طریق یک صندوق امانی سهامدار آن است.

ای‌اف‌پی/ب.ن