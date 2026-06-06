برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی کتاب کورد در اربیل؛ طنین فرهنگ در سایهی بحرانهای منطقهای
"به کوردی نوشتن، به کوردی اندیشیدن" شعار اصلی برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی کتاب کوردی در اربیل است
نخستین نمایشگاه بزرگ کتاب کوردی با مشارکت بیش از ۱۳۰ ناشر و عرضهی یک میلیون نسخه کتاب در اربیل آغاز به کار کرد تا خلاء ناشی از لغو رویدادهای بینالمللی را با تمرکز بر ادبیات مادری جبران کند.
در حالی که تنشهای نظامی و تبادل آتش در بخشهای وسیعی از خاورمیانه، این منطقه را به کانون تحولات امنیتی جهان تبدیل کرده است، پایتخت اقلیم کوردستان شاهد برگزاری رویدادی فرهنگی برای بزرگداشت زبان و اندیشه است. نخستین نمایشگاه بزرگ و تخصصی کتاب کوردی، در شرایطی گشایش یافته است که پیشتر نمایشگاه بینالمللی کتاب اربیل به دلیل ناآرامیهای فزایندهی منطقهای لغو شده بود. این حرکت فرهنگی، تلاشی راهبردی برای صیانت از میراث معنوی و تقویت پیوند میان نویسندگان و مخاطبان در روزهای پرالتهاب منطقه به شمار میرود.
استقبال گستردهی مخاطبان از جشن ادبیات مادری
این رویداد فرهنگی با شعار "به کوردی نوشتن، به کوردی اندیشیدن" از نخستین ساعات بامداد روز پنجشنبه، ۴ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۴ خرداد ۱۴۰۵)، در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی اربیل واقع در پارک سامی عبدالرحمن آغاز شده و تا تاریخ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۰ خرداد ۱۴۰۵) ادامه خواهد داشت.
ریبین فتاح، از برگزارکنندگان ارشد این رویداد، با اشاره به استقبال چشمگیر شهروندان اعلام کرد که تنها در روز نخست گشایش نمایشگاه، بیش از ۷ هزار نفر از غرفههای مختلف بازدید کردهاند. به گفتهی وی، این حجم از حضور نشاندهندهی پویایی جامعهی فرهنگی اقلیم کوردستان در سختترین شرایط امنیتی است.
مشارکت ناشران داخلی و خارجی در پروژهی راهبردی کتاب
بر پایهی آمارهای رسمی، بیش از ۱۳۰ ناشر و مرکز چاپ و پخش کتاب از سراسر اقلیم کوردستان، منا ایران، شرق ترکیه و برخی کشورهای اروپایی در این نمایشگاه حضور دارند. این مراکز بیش از ۱۰ هزار عنوان کتاب را در قالب نزدیک به ۱ میلیون نسخه در موضوعات متنوع فکری، ادبی، تاریخی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و مذهبی به لهجههای مختلف زبان کوردی عرضه کردهاند.
در مراسم افتتاحیه این رویداد، جمعی از چهرههای برجستهی سیاسی و فرهنگی از جمله امید خوشناو استاندار اربیل، آراس حسو میرخان و چنار سعد عبدالله از اعضای کمیتهی مرکزی پارت دموکرات کوردستان، به همراه آریان صلاحالدین معاون وزیر فرهنگ اقلیم کوردستان و جمعی از دانشگاهیان حضور داشتند. مقامات حاضر در این مراسم، حمایت خود را از این پروژهی راهبردی که هدف آن بازآفرینی اعتماد عمومی به کتاب و نویسندهی کورد است، ابراز کردند.
بومیسازی دستاوردهای فرهنگی در دل بحرانهای منطقهای
تمرکز بر ظرفیتهای داخلی در شرایطی که بحرانهای منطقهای برگزاری رویدادهای بینالمللی را تحتالشعاع قرار دادهاند، تصمیمی هوشمندانه از سوی نخبگان فرهنگی اقلیم کوردستان محسوب میشود. اربیل که به طور سنتی هر سال در فصل بهار میزبان نمایشگاه بینالمللی کتاب با مشارکت گستردهی ناشران عربی و غربی بود، امسال به دلیل درگیریهای نظامی در منطقه امکان میزبانی از آن رویداد را پیدا نکرد.
با این حال، پایهگذاری این رویداد تخصصی، تهدید ناشی از لغو نمایشگاه بینالمللی را به فرصتی برای تمرکز بر ادبیات مادری تبدیل کرده است. تحلیلگران معتقدند این نمایشگاه که بزرگترین رویداد فرهنگی سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵) در اقلیم کوردستان به شمار میرود، نقشی کلیدی در تقویت زیرساختهای نشر بومی ایفا خواهد کرد.